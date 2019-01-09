2019-01-09T16:33:46+03:00
Общество

Единственный в Нижнем Новгороде дом-интернат для престарелых и инвалидов частично расформирован

Лежачие и маломобильные постояльцы перевезены в интернаты по всей Нижегородской области
Юлия ДАНЧЕНКО
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Единственный в Нижнем Новгороде дом-интернат для престарелых и инвалидов частично расформированЕдинственный в Нижнем Новгороде дом-интернат для престарелых и инвалидов частично расформированФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Последние дни перед Новым годом, когда все нижегородцы бегали по магазинам в поисках подарков и закупались продуктами для новогоднего стола, в единственном нижегородском доме-интернате для престарелых и инвалидов в срочном порядке перевозили всех лежачих и маломобильных постояльцев. Их раскидывали по всей Нижегородской области: кого-то попал в Зеленый город, а кого-то увезли в Сергач.

Единственный в Нижнем Новгороде дом-интернат для престарелых и инвалидов частично расформирован Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Единственный в Нижнем Новгороде дом-интернат для престарелых и инвалидов частично расформированФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Тут же в интернете появилась петиция, в которой волонтеры просили не расформировывать интернат.

- Теперь ни родственники, ни волонтеры не смогут посещать своих близких. Эти люди совершенно беззащитны, они безропотно собрали свои вещи и переезжают в совершенно незнакомое место, - написала в петиции волонтер Полина Агафонова. - Не думайте, что там живут совсем опустившиеся люди, у некоторых просто нет детей, которые могут ухаживать за ними. У одной женщины единственный сын умер в больнице после участия в Афганских событиях. Еще один молодой человек с ДЦП - Женька, мама его умерла, единственный родственник – это племянница, которая часто навещала его и брала на все праздники, теперь это будет невозможно.

По словам волонтеров, всех вывезли за 24 часа.

Единственный в Нижнем Новгороде дом-интернат для престарелых и инвалидов частично расформирован Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Единственный в Нижнем Новгороде дом-интернат для престарелых и инвалидов частично расформированФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Директор ГБУ «Сормовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Татьяна Фадеева рассказала «Комсомольской правде» - Нижний Новгород», что перевезти нужно было 39 человек. Решение о частичном расформировании пришло внезапно, и все нужно было успеть до новогодних праздников. Но не за несколько часов. Перевозкой людей занимались два дня.

- Что значит подготовить и перевезти 39 человек? Нужно для каждого подготовить пакет документов, собрать их вещи, найти для них транспорт. Всех перевозили либо на «скорой помощи», либо на социальном такси для маломобильных граждан, - рассказала Татьяна Фадеева.

Единственный в Нижнем Новгороде дом-интернат для престарелых и инвалидов частично расформирован Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Единственный в Нижнем Новгороде дом-интернат для престарелых и инвалидов частично расформированФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Помимо этого сотрудники интерната обзванивали родственников тех, кого перевозили. По словам Татьяны Фадеевой, у 75 процентов всех проживающих в интернате есть родные. Позвонить удалось не всем. Да и родственники не стремились забирать домой подопечных интерната. Единственный, кого на время забрали – это Евгений, у которого ДЦП.

- Его забрала племянница, - рассказала Татьяна Фадеева. – Она вообще его часто забирала: на выходные, во время своего отпуска. Она с ним постоянно гуляет по городу, во время чемпионата мира по футболу она его тоже забирала к себе домой, она с ним даже на стадион ходила.

Однако через некоторое время Евгений отправится в интернат в Сергаче. А это 150 километров от Нижнего Новгорода.

- Мне очень жаль, что ему придется уехать, но других вариантов не было, - объяснила Татьяна Фадеева. – Всех, кто у нас жил, необходимо было разместить в специализированные интернаты, где есть условия для их проживания, а также свободные места.

Единственный в Нижнем Новгороде дом-интернат для престарелых и инвалидов частично расформирован Фото: СОЦСЕТИ

Единственный в Нижнем Новгороде дом-интернат для престарелых и инвалидов частично расформированФото: СОЦСЕТИ

Оставаться в этом здании было уже невозможно. По предписанию пожарных, все лежачие и маломобильные граждане должны быть перевезены. По словам директора интерната, у пожарных было 22 замечания, из них 20 нарушений были устранены. А вот с последними двумя все оказалось намного сложнее.

- У нас нет запасных эвакуационных выходов на первом этаже из мужской и из женской половины здания, - объяснила Татьяна Фадеева.

Начиная с августа 2018 года, в ГБУ «Сормовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» пожарные проводили постоянные проверки. А сотрудники интерната каждый день просили своих жильцов не курить в помещении, особенно лежа в кровати. Но никакие убеждения и увещевания не действовали.

Судьба половины жильцов решилась в одну ночь, когда пожарные пришли с внезапной проверкой. По словам сотрудников интерната, в мужском туалете можно было топор вешать. Дым стоял такой, что ничего было не видно. И это, видимо, стало решающим моментом.

При таком активном курении, в том числе и в кроватях, пожар мог случиться в любую минуту. Эвакуировать всех жильцов можно было только через главный выход. А это 72 человека, 10 из которых особенно тяжелые, они не могут ни двигаться, ни разговаривать. Были и те, у кого нет либо ног, либо рук. Случись что, вывести всех было бы нереально. Да и ночью в интернате дежурит всего две санитарки. И дабы избежать трагедии, было принято решение о перевозке всех лежачих и маломобильных граждан в другие учреждения. В Нижнем Новгороде подобных интернатов больше нет, поэтому пришлось искать места по всей области.

Единственный в Нижнем Новгороде дом-интернат для престарелых и инвалидов частично расформирован. Фото: ГБУ «Сормовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Единственный в Нижнем Новгороде дом-интернат для престарелых и инвалидов частично расформирован. Фото: ГБУ «Сормовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Все, кто может ходить и самостоятельно себя обслуживать, а это 33 человека, остались в ГБУ «Сормовский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Что будет с интернатом дальше, пока неизвестно. Зданию необходим ремонт, нужны дополнительные эвакуационные выходы. Но денег на все это пока нет.

- Мы обращались за помощью к кому только можно было, в том числе и к волонтерам, и обычным нижегородцам, - рассказала Татьяна Фадеева. – Помогли четыре волонтера, один из которых подарил нам велотренажер, а также СИЗО, с помощью которого мы смогли сделать зал ЛФК.

Все остальное интернат делает своими силами

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» отправила запрос в правительство Нижегородской области с просьбой прокомментировать частичное расформирование ГБУ «Сормовский дом-интернат для престарелых и инвалидов», но ответа редакция пока не получила.

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