2019-01-09T16:07:21+03:00
Общество

Каток рядом со стадионом «Нижний Новгород» не будет работать 9 января

Там проводятся профилактические работы, в том числе по улучшению качества льда
Валерия ГРОМОВА
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С 10 января "Зимняя сказка" будет работать в прежнем режимеС 10 января "Зимняя сказка" будет работать в прежнем режимеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Около 32 тысяч человек побывали на развлекательной площадке «Зимняя сказка» рядом со стадионом «Нижний Новгород» в период с 29 декабря по 8 января.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, площадка будет работать до весны.

- Радует, что она оказалась востребована у нижегородцев в новогодние каникулы. Длинные выходные завершились, но каток будет работать до 10 марта, и мы сможем отметить там еще немало праздников. Практика показывает, что спортивную составляющую очень перспективно соединять с культурными событиями, - подчеркнул губернатор Глеб Никитин.

По информации организаторов, 9 января попасть в «Зимнюю сказку» нельзя: там проводятся профилактические работы, в том числе по улучшению качества льда на катке.

С 10 января площадка будет работать в прежнем режиме.

ВАЖНО

"Зимняя сказка" (вход №3) работает по будням с 15.00 до 22.00 и в выходные и праздничные дни с 11.00 до 23.00. При этом каток живет по своему расписанию. По будням с 15.00 до 18.00 и с 19.00 до 22.00, а по выходным и праздникам с 11.00 до 14.00, с 15.00 до 18.00 и с 19.00 до 23.00.

Дети до 7 лет могут попасть на каток бесплатно. Для детей 7-14 лет стоимость входного билета на один сеанс (3 часа) - 50 рублей, для взрослых - 150 рублей по будням и 200 рублей по выходным. На катке доступен прокат коньков.

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