2019-01-09T16:23:40+03:00
Общество

В поселке Окский открылся надземный пешеходный переход через трассу Муром – Нижний Новгород

Теперь на дороге увеличится пропускная способность и скорость движения транспорта, так как водителям не нужно будет тормозить перед светофором
Валерия ГРОМОВА
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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской областиФото: пресс-служба правительства Нижегородской области
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Во вторник, 8 января 2019 года, в поселке Окский (Богородский район) состоялось открытие нового надземного пешеходного переходв через трассу РяжскКасимовМуром – Нижний Новгород. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, наземная "зебра" будет закрыта 20 числа.

- Чтобы местные жители и автомобилисты привыкли к новой организации движения на этом участке, светофор мы планируем отключить только 20 января. Тогда же здесь будет закрыт наземный переход, - пояснил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов.

Благодаря новому мосту пешеходы смогут безопасно переходить дорогу.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Кроме того, теперь на этом участке дороги увеличится пропускная способность и скорость движения транспорта, так как водителям не нужно будет останавливаться перед светофором.

Как сообщили специалисты, надземный переход оборудован подъемными платформами грузоподъемностью до 225 килограммов для инвалидов, а на лестничных маршах установлены пандусы для провоза детских колясок и сумок на колесах.

Строительство велось с ноября 2017 года. Длина перехода – 69 метров, ширина – 3 метра.

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