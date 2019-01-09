2019-01-09T12:53:04+03:00
Происшествия

Шесть человек погибли на пожарах в Нижегородской области с начала 2019 года

Причиной наибольшего количества возгораний стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов
Валерия ГРОМОВА
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С 1 по 8 января 2019 года в Нижегородской области произошло 85 пожаровС 1 по 8 января 2019 года в Нижегородской области произошло 85 пожаровФото: "КП" Архив
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С 1 по 8 января 2019 года в Нижегородской области произошло 85 пожаров, на которых погибли шесть человек. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, причиной наибольшего количества возгораний стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов (46 пожаров).

Остальные происшествия случались из-за неосторожного обращения с огнем (19 случаев), нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования (14 случаев). Кроме того, четыре раза был зафиксирован поджог и два - неисправность узлов и механизмов транспортных средств.

Сотрудники регионального ГУ МЧС совместно с органами власти организовали комплекс адресных профилактических мероприятий. С 15 тысячами нижегородцев были проведены противопожарные инструктажи и профилактические беседы.

Также, согласно информации, органами госпожнадзора проведены профилактические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 531 объектов с массовым пребыванием детей, задействованных в проведении новогодних праздников, и 378 культовых сооружений, задействованных в Рождественских мероприятиях.

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