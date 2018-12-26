Глеб Никитин представил стратегию развития Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил стратегию развития региона – документ, который станет определяющим для региона на ближайшие 17 лет. Стратегия получилась действительно народной – к работе над ней было привлечено более 400 экспертов федерального и международного уровня, а в обсуждениях приняли участие более 4500 человек. Всего было внесено 5500 предложений, и все они были внимательно проработаны, а часть из них легла в основу стратегии. Доработанный документ стратегии был вынесен на всеобщее голосование и получил одобрение у 94% проголосовавших – то есть почти у полумиллиона человек.

Стратегию развития Нижегородской области удалось качественно синхронизировать с новыми национальными проектами России – наш регион вошел в тройку лидеров по общему объему привлеченных средств из федерального бюджета в рамках реализации нацпроектов. В частности, Нижегородская область стала одним из лидеров по результатам отбора на предоставление субсидии в рамках нацпроекта «Образование», исторические центры городов будут восстанавливаться в рамках проекта «Жилье и городская среда», а благодаря реализации проекта «Спорт – норма жизни» количество граждан, занимающихся физкультурой и спортом, должно увеличиться до 55%. В 2018 году в Нижегородской области были построены и введены в эксплуатацию три физкультурно-оздоровительных центра. Появились новые тренировочные площадки, по всей области было установлено более 70 воркаут-комплексов.

Глеб Никитин представил стратегию развития Нижегородской областиФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- В душе у каждого есть собственный барометр – совесть. Я хочу, я прошу, я требую от вас от всех – поступайте по совести! Нижегородец – это человек с чувством собственного достоинства, терпеливый, но требовательный. Он не приемлет обмана. И не терпит несправедливости, - подчеркнул Глеб Никитин. – Когда люди, доверившие нам власть, обращаются за помощью, мы обязаны им помогать. Обязаны! Чиновничье равнодушие – это то, с чем мы будем бороться. То, чего мы не будем прощать. Простить можно ошибку, она поправима. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Как отметил губернатор, стратегия основана на принципах умного, устойчивого и справедливого развития, и в основе ее лежат три взаимосвязанных приоритета: развитие человека, экономическое развитие и пространственное развитие для комфортного и безопасного проживания.

Медицина и здоровье

2018 год отметился в Нижегородской области достижениями в области и медицины – например, в регионе впервые была проведена операция по пересадке сердца, а в следующем году планируется провести еще две такие операции. Кроме того, в рамках стратегии в ближайшие годы будет создан онкологический кластер ядерной медицины. В 2018 году медицинскую помощь получили 28 тысяч человек в отдаленных районах области в рамках проекта «Поезда здоровья».

Благодаря реализации стратегии развития, Нижегородская область должна стать одной из главных экономик страны, где уровень ВРП на душу населения будет составлять не менее 1 миллиона рублей. Сейчас регион уже является абсолютным лидером по доле несырьевого экспорта. Теперь перед нами стоит задача перейти от поддержки предпринимательства к его развитию – на это региону будет выделено два миллиарда четыреста миллионов рублей.

Глеб Никитин представил стратегию развития Нижегородской областиФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Доходы населения

В рамках стратегии ставится цель увеличить медианный доход граждан более чем в три раза – с 23 тысяч рублей в 2017 году до 82 тысяч в 2035 году. Пока, к сожалению, около 11% нижегородцев все еще имеют доход ниже прожиточного минимума, но этот показатель планируется сократить более чем вдвое. И первым шагом к этому станет участие Нижегородской области в качестве пилотного региона в федеральном проекте по снижению бедности.

Глеб Никитин представил стратегию развития Нижегородской областиФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Мы будем помогать людям, оказавшимся в тяжелой финансовой ситуации, социальными выплатами и пособиями, но главное – помогать их продвижению по службе, новому трудоустройству, с условием их социализации, самообучения, мотивируя людей к развитию. Важную роль здесь будет играть социальный контракт и готовность работодателей к сотрудничеству, - отметил Глеб Никитин.

Кроме того, в регионе совершенствуется адресность мер поддержки. Так, теперь всем жителям, достигшим возраста восьмидесяти лет, компенсируется 100% взноса на капремонт.

Благоустройство

В рамках первых этапов реализации стратегии будет благоустроено почти 7000 дворов и 673 парка – перечень городских пространств, где планируется провести благоустройство в 2019 году, уже обнародован.

Глеб Никитин представил стратегию развития Нижегородской областиФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В 2018 году было отремонтировано и отреставрировано 100 объектов культурного наследия, еще 50 добавили в реестр. К чемпионату мира – 2018 в порядок было приведено более 600 фасадов. Теперь же необходимо запустить комплексный процесс редевелопмента центра Нижнего Новгорода.

- Мы уже добились признания необходимости такой работы на уровне Правительства РФ, и мероприятия по восстановлению исторических частей городов попали в национальный проект «Жилье и городская среда», - сообщил Глеб Никитин.

Глеб Никитин представил стратегию развития Нижегородской областиФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Проблема дольщиков

Особой болью для нижегородцев остается проблема обманутых дольщиков, и за последний год в ее решении удалось значительно продвинуться вперед – была открыта приемная для обманутых дольщиков и учрежден региональный оператор, который будет заниматься проблемными объектами.

- Конечно, экономическая составляющая проектов достройки не так привлекательна для застройщиков, как новое строительство, но мы создаем особые условия для компаний, которые возьмутся решать эту проблему: им будут предоставляться участки для достройки без торгов, а за аренду участков, находящихся в собственности области, они будут платить всего один рубль в год. Я всегда буду делать все от меня зависящее, чтобы помочь пострадавшим, - пообещал Глеб Никитин.

Еще одной острой жилищной проблемой для нижегородцев является аварийный фонд. К 2026 году планируется расселить не менее 960 многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года.

Демография

С января 2018 года в Нижегородской области начал действовать закон, предусматривающий ежемесячную выплату в размере 9 600 рублей в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. А в 2019 году пособие будет индексировано до 10 000 рублей. Кроме того, 20 декабря был принят закон о поддержке многодетных семей в части предоставления земельных участков в собственность сразу – без предварительных договоров аренды.

В Нижегородской области планируется также построить новые детские сады на 6 000 мест и школы на 12 000 мест. А для выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи будет создан специальный региональный центр. Уже сейчас в Нижнем Новгороде открылся первый детский технопарк «Кванториум».

Бизнес

Малый и средний бизнес в Нижегородской области представлен почти 131 тысячей субъектов и 481 тысячей занятых – это один из лучших показателей в ПФО. Но и это число необходимо существенно увеличить. Так, например, в сельском хозяйстве предстоит масштабная работа – пока далеко не все возможности реализуются, но первые достижения уже есть: в 2018 году более 18 тысяч гектаров земель введено в сельхозоборот.

В 2018 году также была создана Корпорация развития Нижегородской области, которая уже сопровождает более 55 инвестпроектов на сумму порядка 100 миллиардов рублей. А около месяца назад был отмене временный мораторий на специальный инвестиционный контракт – СПИК. Это эффективный инструмент поддержки крупных проектов по организации нового производства в высокотехнологичных отраслях. Первый такой СПИК практически сразу был заключен с компанией «ГАЗ», а буквально на днях регион получил одобрение межведомственной комиссии Минпромторга РФ на заключение еще одного специнвестконтракта – строительство завода по производству безопасных одноразовых шприцев и одноразовой продукции для забора, хранения и переливания крови.

По итогам первых девяти месяцев 2018 года экспорт Нижегородской области вырос на 41%, причем несырьевая доля экспорта составила более 75%. Между тем, среднее значение по России – всего 40%.

Вклад высокотехнологичных производств в валовый региональный продукт должен достигнуть 55% к 2035 году. И это вполне обоснованная цель – ведь сейчас Нижегородская область входит в пятерку лидеров России по уровню развития науки и технологий.

- Важным прорывом в отрасли станет создание в Нижегородской области Научно-образовательного центра. Уверен, что все предприятия области заинтересованы в его исследовательской и образовательной базе. Мы считаем необходимым и важным их непосредственное участие в создании центра. Мы запустимся в самое ближайшее время и будем реализовывать проект в любом случае хотя, конечно, рассчитываем на участие в качестве пилотного региона в нацпроекте «Наука» уже в 2019 году, - заметил Глеб Никитин.

Логистика

Нижегородская область обладает огромным транспортно-логистическим потенциалом: здесь есть крупные реки, федеральная трасса, аэропорт, железнодорожные узлы. И уже в 2020 году в регионе появится современный логистический центр Почты России – большой и перспективный проект, который будет работать не только на Нижегородскую область, но и на соседние регионы.

Глеб Никитин представил стратегию развития Нижегородской областиФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Особое внимание мы будем уделять развитию инфраструктуры речного грузового судоходства и региональной агрологистической сети. Также мы планируем создать сеть транспортно-распределительных логистических центров, - добавил Глеб Никитин.

Туризм

2018 год стал началом новой эпохи для туризма в Нижегородской области благодаря Чемпионату мира по футболу. В общей сложности регион посетили 2 800 000 человек, что на 300 000 больше, чем в прошлом году. Был построен новый терминал аэропорта, масштабную реконструкцию прошел железнодорожный вокзал, в регион пришли мировые гостиничные бренды. Но не только чемпионату были посвящены все перемены – в этом году также была разработана концепция развития паломническо-туристического кластера Арзамас – Дивеево – Саров.

Экология

В ближайшие годы в Нижегородской области будут внедряться программы по переработке отходов и бережливому отношению к ресурсам как среди граждан, так и среди бизнеса и государства.

- Экологические проблемы ужасают своими масштабами. Чёрная дыра, Белое море, Игумновская свалка – это результат халатного отношения к природе и кошмар, который много лет отравляет нашу жизнь. В две тысячи восемнадцатом году мы решили все проблемы, которые препятствовали реализации проекта рекультивации объектов в Дзержинске и рассчитываем, что он будет выполнен в срок, - подчеркнул Глеб Никитин.

Кроме того, в рамках национального проекта «Экология» планируется выделить 18 миллиардов рублей на оздоровление Волги.

«Команда правительства»

В 2018 году в Нижегородской области был запущен проект «Команда правительства», который уже приносит свои плоды – на платформе зарегистрировано более 11,5 тысяч заявок на участие. С помощью портала сформирован резерв управленческих кадров, произошли назначения на различные позиции, в том числе на пост министра культуры Нижегородской области. А в ближайшее время будет назначен и министр экологии и природных ресурсов.

- Команда Правительства» – это новый работающий социальный лифт. Наш опыт позитивно оценен Администрацией Президента Российской Федерации, и уже готовится к распространению на другие регионы, - отметил Глеб Никитин.