2018-12-26T14:29:26+03:00
Происшествия

Нижегородский омбудсмен Надежда Отделкина госпитализирована после ДТП

По факту автомобильной аварии проводится проверка
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Отделкина ехала на рабочую встречу в Ветлужский район.Отделкина ехала на рабочую встречу в Ветлужский район.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Надежда Отделкина попала в серьезное ДТП утром 26 декабря. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

- Надежда Отделкина ехала на выездной прием в Ветлугу. Сейчас она госпитализирована в больницу Уреня, - уточнили в Аппарате уполномоченного по правам человека.

По факту автомобильной аварии проводится проверка.

Как "Комсомольской правде" сообщил проверенный источник, ДТП случилось около 09.30. В момент аварии Надежда Отделкина находилась на пассажирском сидении. Несмотря на полученные травмы, пострадавшая находится в сознании.

СПРАВКА

Надежда Тимофеевна родилась 2 мая 1958 года в поселке Старобочаты Кемеровской области.

Окончила Новосибирский институт инженеров водного транспорта и Нижегородский государственный университет им. Лобачевского (факультет юриспруденции).

С 1992 года работала в департаменте образования и науки, министерстве образования Нижегородской области.

В 2002 году перешла работать в систему социальной защиты начальником управления семейной политики министерства труда и соцзащиты Нижегородской области.

С 2009 по 2013 годы - замминистра соцполитики Нижегородской области.

28 марта 2013 года приняла присягу и вступила в должность Уполномоченного по правам ребенка Нижегородской области, а с сентября 2015 года стала Уполномоченным по правам человека.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Дмитрий Краснов, Алексей Гойхман и Елизавета Солонченко досрочно сложили полномочия депутатов гордумы
Три человека попали в больницу после ДТП с автобусом в Кстовском районе
Николай Борозенец назначен прокурором Нижнего Новгорода
Пенсионерка погибла под колесами дорожной машины в Богородске 25 декабря
Глеб Никитин поздравил гостей «Губернаторской елки» с наступающим Новым годом
Объем отгруженной продукции нижегородскими предприятиями вырос на 11,36%
Уволенный механизатор из Нижегородской области получил зарплату мясом
57-летняя женщина погибла при столкновении машин под Богородском
Нижегородец, устроивший стрельбу по посетителям кафе, предстал перед судом
Движение по Грузинской улице ограничено с 26 декабря
39-летний мужчина погиб на пожаре в трехэтажном доме под Выксой
К 2026 году в Нижегородской области планируется расселить 960 многоквартирных домов
Глеб Никитин: «К 2035 доля современных технологий на предприятиях должна составить не менее 55%»
Правительство Нижегородской области планирует перейти от поддержки предпринимательства к его развитию
Министр экологии Нижегородской области будет назначен в ближайшие дни