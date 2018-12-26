Нижегородский омбудсмен Надежда Отделкина госпитализирована после ДТП

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Надежда Отделкина попала в серьезное ДТП утром 26 декабря. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

- Надежда Отделкина ехала на выездной прием в Ветлугу. Сейчас она госпитализирована в больницу Уреня, - уточнили в Аппарате уполномоченного по правам человека.

По факту автомобильной аварии проводится проверка.

Как "Комсомольской правде" сообщил проверенный источник, ДТП случилось около 09.30. В момент аварии Надежда Отделкина находилась на пассажирском сидении. Несмотря на полученные травмы, пострадавшая находится в сознании.

СПРАВКА

Надежда Тимофеевна родилась 2 мая 1958 года в поселке Старобочаты Кемеровской области.

Окончила Новосибирский институт инженеров водного транспорта и Нижегородский государственный университет им. Лобачевского (факультет юриспруденции).

С 1992 года работала в департаменте образования и науки, министерстве образования Нижегородской области.

В 2002 году перешла работать в систему социальной защиты начальником управления семейной политики министерства труда и соцзащиты Нижегородской области.

С 2009 по 2013 годы - замминистра соцполитики Нижегородской области.

28 марта 2013 года приняла присягу и вступила в должность Уполномоченного по правам ребенка Нижегородской области, а с сентября 2015 года стала Уполномоченным по правам человека.