Быт или не быт

Нижегородцы начали замечать на своих домах объявления о проведении общих собраний. На повестке дня вопрос: заключать ли нам прямые договоры с РСО – ресурсоснабжающими организациями? Давайте разбираться, какие преимущества это дает простым обывателям.

Кому платим

В большинстве домов порядок оплаты сегодня такой: ресурсные предприятия (например, «Водоканал», «Газпром», «Теплоэнерго») выставляют счета ДУКам, а ДУКи собирают плату с потребителей и оплачивают собранными средствами эти самые счета. Однако этот порядок далек от совершенства: возникают проблемы и между жителями и ДУКами, и между ДУКами и РСО. Камень преткновения, как всегда, – деньги.

Неоплаченные нерадивыми жильцами счета за коммунальные ресурсы ложатся долговым бременем на ДУК, который, в свою очередь, точно так же недополучил плату за жилищные услуги – содержание и ремонт общего имущества домов, исправность и работоспособность внутридомовых систем отопления, водо- и электроснабжения. В результате недоплата за поставленные коммунальные ресурсы возмещается из платежей порядочных соседей за жилищные услуги. Поэтому весной этого года Госдума приняла закон о «прямых» договорах с РСО: каждый поставщик коммунальных ресурсов может напрямую работать с жителями, если в доме будет принято соответствующее решение общего собрания.

Кому выгодны прямые договоры

Управляющие компании заинтересованы в том, чтобы платежи жителей за содержание и ремонт были потрачены на нужды дома, а не шли в счет долгов перед РСО.

Работа с должниками ведется интенсивная: обзвоны, рассрочки, реструктуризация задолженностей. Однако долги остаются. И ДУКи вынуждены оплачивать недостающие суммы за ресурсы из средств, собираемых на содержание и ремонт домов. Стоить отметить, что плата за коммунальные услуги (свет, тепло, вода) примерно в два раза больше, чем плата за жилищные (содержание жилья), поэтому итоговый минус поступлений в ДУК можно считать равным 5-6%.

РСО от такого положения вещей тоже не в восторге: постоянные судебные разбирательства, сверки расчетов, риски получить «безнадежные» долги ведут к дополнительным расходам.

А потребитель, зачастую, не может получить оперативный ответ на вопрос о качестве услуги. Не буду платить – обоснованно решает потребитель. И не платит до поры до времени, увеличивая процент задолженности по дому.

Как разорвать порочный круг

Эта многослойная проблема может решиться благодаря заключению «прямых» договоров. Объем и качество коммунальных услуг определены в законодательстве, стоимость и порядок расчета платы также не меняются при переходе на «прямые» договоры. Главное – посредников во взаимоотношениях между жителями и ресурсоснабжающими организациями больше не будет.

Именно это принесет всем выгоду и спокойствие, потому что каждый будет знать, сколько и за что он платит, а задолженность никак не помешает своевременному и полному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Выигрывают все.

– Закон предлагает новый формат договорных отношений между собственниками помещений в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями – напрямую, а не через управляющую компанию. Практика показывает, что при прямых договорах уровень собираемости платежей достигает 98,5%, - пояснили в Министерстве строительства и ЖКХ РФ.

«Мусорная» реформа

С 1 января 2019 года по такой прямой схеме будет организован вывоз коммунальных отходов. Теперь это официально будет не жилищная услуга, а коммунальная. С нового года вывоз отходов будут осуществлять только специализированные проверенные государством региональные операторы. Перемещение отходов от места их образования (контейнерной площадки) до места утилизации (полигон или завод по переработке) четко регламентированы и контролируются органами власти. И платить нижегородцы будут региональным операторам напрямую.

Как перейти на прямые договоры

Сейчас домоуправляющие компании помогают нижегородцам правильно и безопасно перейти на прямые взаимоотношения с ресурсными предприятиями. Для этого специалисты информационно-методического отдела готовят необходимые документы, уведомляют жителей о повестке собрания, разъясняют суть изменений и сопровождают процедуру голосования. Жители, в свою очередь, должны разобраться в данном вопросе, и постараться реализовать появившиеся возможности, которые предоставляют прямые договоры с ресурсными организациями, и которые выгодны всем.