Пьяный дебошир пытался украсть алкоголь из супермаркета в Советском районе

Неприятный инцидент произошел в супермаркете на улице Бориса Корнилова,6 в Советском районе Нижнего Новгорода. По сообщению пресс-службы системы безопасности «Дельта», в 08.58 25 декабря неизвестный решил украсть алкоголь, однако был задержан.

Как рассказал продавец, сильно выпивший мужчина средних лет попытался украсть спиртные напитки. Причем распивать их начал прямо на месте. Работники магазина хотели выпроводить его, однако тот обматерил их, а одного и вовсе ударил.

Тогда на амбразуру бросился охранник супермаркета, и тут же получил ответную реакцию.

- Оперативно оценив обстановку, охранник был вынужден применить силу и надеть на задержанного мужчину наручники, - сообщили в «Дельте».

Специалисты охранного предприятия прибыли на место через пять минут после поступления сигнала. Полиция забрала буйного «покупателя» в отделение.