Денис Черышев попал в сотню лучших футболистов 2018 года по версии газеты Marca

Звезда ЧМ-2018 Денис Черышев вошел в топ-100 футболистов мира по итогам уходящего года, составленный испанской газетой Marca. Игрок сборной России и ФК «Валенсия» занял 89 строчку рейтинга. За все матчи мундиаля спортсмен забил четыре года, показав второй лучший результат в истории команд России/СССР.

Кроме того, в сотню лучших попали Артем Дзюба (он оказался на 97 месте) и Александр Головин (78).

Ранее «Комсомольская правда» писала, что уроженец Нижнего Новгорода Денис Черышев вошел в топ-100 самых популярных людей по версии «Яндекса».

Также напомним, что сын главного тренера ФК «Нижний Новгород» попал в сотню лучших футболистов мира по версии британской газеты The Guardian.