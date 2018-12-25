2018-12-25T18:28:56+03:00
Спорт

Денис Черышев попал в сотню лучших футболистов 2018 года по версии газеты Marca

Также в топ-100 оказались Александр Головин и Артем Дзюба
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Игрок "Валенсии" Черышев забил 4 гола на ЧМ-2018.Игрок "Валенсии" Черышев забил 4 гола на ЧМ-2018.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Звезда ЧМ-2018 Денис Черышев вошел в топ-100 футболистов мира по итогам уходящего года, составленный испанской газетой Marca. Игрок сборной России и ФК «Валенсия» занял 89 строчку рейтинга. За все матчи мундиаля спортсмен забил четыре года, показав второй лучший результат в истории команд России/СССР.

Кроме того, в сотню лучших попали Артем Дзюба (он оказался на 97 месте) и Александр Головин (78).

Ранее «Комсомольская правда» писала, что уроженец Нижнего Новгорода Денис Черышев вошел в топ-100 самых популярных людей по версии «Яндекса».

Также напомним, что сын главного тренера ФК «Нижний Новгород» попал в сотню лучших футболистов мира по версии британской газеты The Guardian.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Глеб Никитин: «К 2035 доля современных технологий на предприятиях должна составить не менее 55%»
Правительство Нижегородской области планирует перейти от поддержки предпринимательства к его развитию
Министр экологии Нижегородской области будет назначен в ближайшие дни
Глеб Никитин: «Доля обезвреженных и использованных отходов должна достигнуть в общем объеме 80%»
Глеб Никитин: «Мы приложим все усилия, чтобы увеличить ежегодный объем инвестиций в пять раз»
100 объектов культурного наследия были отремонтированы в Нижегородской области в 2018 году
86 учреждений культуры будут отремонтированы в Нижегородской области
В Нижегородской области построят детсады на 6 тысяч мест и школы на 12 тысяч мест
Глеб Никитин: «Меры поддержки позволят увеличить рождаемость в 1,2 раза»
Две операции по пересадке сердца проведут в Нижегородской области в рамках реализации Стратегии
Глеб Никитин: «Приоритетным направлением станет рост реальной зарплаты нижегородцев»
Глеб Никитин: «Стратегия развития станет основополагающим документом для Нижегородской области на ближайшие 17 лет»
Жительница Заволжья отправится в тюрьму за убийство соседа по общежитию
Глеб Никитин: «Мы не будем прощать равнодушие чиновникам»
Новая школа на 150 мест откроется во Фролищах 26 декабря
Суд приостановил работу нижегородского хлебзавода из-за антисанитарии
Нижегородцы отправили более 14 тысяч заявок в ИС «Наш Нижний»
Две станции снеготаяния появятся в Нижнем Новгороде к концу 2019 года
Сергей Кириенко отметил важность открытых кадровых конкурсов в регионах России
В Нижнем Новгороде пройдет научно-практическая конференция на тему «Инновации в образовании: цифровая трансформация»
По Нижнему Новгороду начал курсировать научный трамвай
Около 30 тысяч человек посетили развлекательную площадку рядом со стадионом «Нижний Новгород»
Трое взрослых и двое детей пострадали при столкновении автомобилей в Пильнинском районе