Новый год 2018-2019 в Нижнем Новгороде: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

Чтобы наступающий 2019 год прошел максимально весело и интересно, его и встретить надо соответствующе. Помимо чисто семейных застолий, нижегородцев ждет множество городских мероприятий. В преддверии праздника «Комсомолка» публикует полную программу мероприятий на новогоднюю ночь 2018-2019 и последующие праздничные дни.

Автозаводский район

С 16:00 до 18:00 25 декабря в Автозаводском парке пройдет открытие Автозаводского парка «Под звездным куполом новогоднего огня». В программе запланировано

посещение деревни «Простоквашино», аллеи «Тёплых пожеланий», городка снежных скульптур «Зимняя фантазия» и подиума профессий «Пятачок». Также там пройдет

театрализованная программа «Здравствуй, Новый год, зажигай, Автозавод!». Завершится все церемонией зажжения главной елки района и награждением победителей районных новогодних конкурсов-фестивалей. В конце праздника состоится акция «Теплый напиток», где всех желающих угостят различными видами чая.

С 18:00 до 19:00 25 декабря на детской площадке между домами № 44 и № 40 по улице Янки Купалы пройдет новогодний праздник для жителей микрорайона «Водный мир».

В 12:00 26 декабря в Автозаводском парке пройдет игровая развлекательная программа «Новогодние забавы» для жителей района.

С 12:00 до 14:00 26 декабря пройдет районный новогодний праздник «Чудеса в ДедоМорозовке». Здесь всех гостей ждет карнавальное шествие по маршруту «ЦДТ Автозаводского района» - Автозаводский парк. Здесь будут работать 6 творческих площадок. В ходе праздника также будут подведены итоги конкурса на лучший карнавальный костюм.

В 18:00 28 декабря в Автозаводском парке и катке «Катушка» пройдет ледовая дискотека «В предвкушении чудес».

С 11:00 до 13:00 29 декабря в Автозаводском парке пройдет лыжный заезд в тематических костюмах «Новогодний лыжный заезд»

С 1:00 до 4:00 1 января в Автозаводском парке нижегородцев ждет диско-ночь «Горячий конфетти-батл», в котором смогут принять участие все желающие жители района.

Со 2 по 5 января в Автозаводском парке пройдут развлекательные программы «Ледовые дискотеки»

С 12:00 до 14:00 7 января в Автозаводском парке состоится праздничная тематическая программа «Рождества волшебные мгновенья»

С 12:00 до 13:00 9 января в православном культурно-просветительском центре «Свято-Никольский» (улица Дьяконова, 15а) пройдет православная Рождественская елка для детей из социально-незащищенных семей.

Канавинский район

В 11:00 26 декабря в районе дома № 40 по улице Октябрьской пройдет дворовая елка.

В 14:00 26 декабря в «Парке им. 1 Мая» нижегородцев ждет праздничная программа «Карнавал на льду»

В 11:00 27 декабря в районе домов 12-16 по улице Авангардной пройдет дворовая елка

С 01:00 до 03:00 1 января в парке им 1 Мая нижегородцев ждет праздничная дискотека

В 11:00 5 января в ЦДК «Железнодорожников» пройдет Рождественская елка района.

Ленинский район

В 15:30 27 декабря пройдет елка главы администрации у ЦДТ Ленинского района

С 00:15 до 03:00 1 января пройдет новогодняя дискотека «Когда часы 12 бьют» у площади перед кинотеатром «Россия».

Московский район

С 22:00 31 декабря до 4:00 1 января у Дворца культуры им. Орджоникидзе пройдет празднование новогодней ночи

С 22:00 31 декабря до 4:00 1 января в музейно-выставочном центре «Микула» в поселке Березовая пойма пройдет новогодний бал «Когда часы пробьют двенадцать».

С 1:00 до 2:30 1 января в елочном комплексе на площадке у Дворца спорта «Юность» пройдет новогодняя ночь «Веселое новогодие».

В 21:00 1 января в музейно-выставочном центре «Микула» в поселке Березовая Пойма пройдет новогодняя дискотека для жителей поселка.

С 13:00 до 14:00 7 января нижегородцев ждет рождественское уличное представление у елочного комплекса на улице Шаляпина, 19.

С 16:00 до 17:00 7 января в музейно-выставочном центре «Микула» в поселке Березовая пойма пройдет Рождественская елка.

В 12:00 9 января в ЦДТ Московского района стартует новогодний квест «Теория шести рукопожатий».

В 11:00 10 января в ЦДТ Московского района пройдет квест «Путешествие Деда Мороза»

В 12:00 11 января в том же ЦДТ Московского района пройдет игровая программа «Новогодний разгуляй»

С 15:00 до 16:30 11 января в музейно-выставочном центре «Микула» в поселке Березовая пойма состоится зимний детский фольклорный праздник «Святки».

С 19:00 до 20:30 12 января в музейно-выставочном центре «Микула» в поселке Березовая пойма пройдет развлекательная программа для взрослых «Старый Новый год».

Нижегородский район

В 14:00 29 декабря на 1 этаже ТРК «Небо» пройдет празднование Дня всех именинников декабря

С 12:00 до 20:00 с 29 декабря по 7 января на площади Минина и Пожарского будет проходить III новогодний городской фестиваль «Горьковская ёлка». Открытие фестиваля состоится 29 декабря с 16:00 до 16:30.

В 00:00 1 января на площади Минина и Пожарского нижегородцев ждет новогодний фейерверк.

В 14:00 30 декабря на первом этаже ТРК «Небо» пройдет новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой «Большая новогодняя елка».

С 00:30 до 01:30 1 января на улице Усилова,5 на Красной горке пройдет новогодняя дискотека

С 9:00 до 17:00 с 3 по 5 января в Домике Каширина пройдет новогодняя тематическая экскурсия «В гости на Рождество».

Приокский район

В 15:00 28 декабря в ЦРТ «Созвездие» пройдет елка главы администрации Приокского района для детей из социально-незащищенных семей

С 01:00 до 03:00 1 января в парке «Швейцария» пройдет «Новогодняя ночь-2019»

С 01:00 до 03:00 1 января у кинотеатра «Импульс» пройдет новогодняя дискотека

Советский район

С 10:00 до 14:00 26 декабря на площади Советской пройдет районный конкурс снежных фигур «Новогодняя сказка».

С 16:00 до 17:30 26 декабря здесь же, на площади Советской, пройдет районный фестиваль Снегурочек и Дедов Морозов.

С 13:00 до 14:00 в деревне Слободка пройдет уличная новогодняя елка «Краше нашей елки нет».

С 15:00 до 16:00 27 декабря на улице Горбатовской в районе дома № 16 пройдет новогоднее представление «Сказка к нам стучится».

С 13:00 до 14:00 28 декабря в деревне Кузнечиха пройдет уличная новогодняя елка «Волшебство близко».

С 14:30 до 15:30 28 декабря у памятника в деревне Новопокровское состоится уличная новогодняя елка «Чудеса случаются».

С 01:00 до 03:00 1 января на площади Советской пройдут «Горьковские гулянья на Советской».

Сормовский район

С 16:00 до 18:00 26 декабря на стадионе «Труд» пройдет новогодняя ледовая дискотека для учащихся общеобразовательных школ Сормовского района.

С 18:00 до 19:30 26 декабря в детской музыкальной школе № 11 имени Мокроусова пройдет концерт «Зимняя сказка».

С 12:30 до 14:00 27 декабря пройдет благотворительная Горьковская елка «Новогодний переполох» в ОДЦ «Надежда».

С 18:30 до 21:00 28 декабря на стадионе «Труд» пройдет чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2018-2019».

С 16:00 до 21:00 29 декабря на стадионе «Труд» пройдет новогодняя ледовая дискотека.

Филиал «Федосеенко»

С 11:00 до 12:30 и с 17:00 до 18:30 30 декабря в СДК пройдет новогодний концерт танцевальной студии «GOOD FOOT»

С 01:00 до 04:00 1 января в Сормовском парке пройдет массовое мероприятие «Новогодняя ночь».

С 16:00 до 21:00 2 января на стадионе «Труд» пройдет новогодняя ледовая дискотека

С 16:00 21:00 4 января новогодняя ледовая дискотека на стадионе «Труд». Такие же дискотеки в эти же часы на стадионе пройдут 5,6, 7 и 8 января.

С 16:00 до 18:00 7 января в Сормовском парке пройдет праздничная программа «С Рождеством».

С 14:00 до 16:00 9 января в ДК «Завод Красное Сормово» состоится XIV Рождественская благотворительная Ёлка главы администрации района .