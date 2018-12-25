Куда сходить на Новый год 2018-2019 в Нижнем Новгороде: главные площадки, концерты, экскурсии

Новогодние каникулы не за горами, и по-хорошему уже надо планировать, чем заняться в свободные праздничные деньки. «Комсомольская правда - Нижний Новгород» решила облегчить эту задачу и составила список самых интересных концертов и экскурсий, которые ждут нижегородцев с 30 декабря по 7 января, а также публикует главные площадки празднования Нового года во всех восьми районах города.

КОНЦЕРТЫ

Рождественский бал русского романса

В один из первых дней наступающего года ассоциация русского романса «Изумруд» (Москва) и центр культуры «Рекорд» приглашают зрителей на концерт «Рождественский бал русского романса». В программе романсы и песни неоднократного призера всероссийских и международных фестивалей и конкурсов Евгения Четверикова (Саратов), а также старинные русские вальсы (второе отделение). Поют Светлана Твердова, Надир Ширинский, Елена Горина (Москва), Юлия Панфилова (Казань). (6+)

6 января, 16.00

Центр культуры «Рекорд», ул. Пискунова, 11; тел. 419-47-16

Билеты: 200 - 500 рублей

«Старый Новый хардкор» от группы 7000$

Более пяти лет «Баксы» поздравляют своих слушателей оголтелым гигом, на котором звучат самые жирные треки за многолетнюю историю группы. Накануне Нового года, который станет для коллектива юбилейным, альтернативные мэтры исполнят специальную праздничную программу для родного города. (18+)

30 декабря, 19.00

Рок-бар, ул. Пискунова, 11; тел. 415-26-46

Билеты: 700 рублей

«Отпетые мошенники»

Легендарная группа выступит в Нижнем Новгороде! В 90-х их песни звучали из каждой форточки: «А у реки», «Люблю», «Девушки бывают разные», «Граница», «Моя звезда», «Обратите внимание», «Лето», «Не говори мне ничего», «Сердцем к сердцу» и другие. Их-то они и исполнят на радость нижегородских поклонникам. (18+)

5 января, 20.00

Ресторан Maximilian, ул. Большая Покровская, 98; тел. 262-20-72

Билеты: 2000 - 14 000 рублей

«Рождественский джаз»

В Нижний приезжает восходящая звезда джазовой сцены США Калил Уилсон - один из самых известных и сильных молодых джазовых вокалистов нашего времени. Его мощный голос позволяет ему чувствовать себя одинаково комфортно во многих стилях - от традиционного джаза до соула и R’n’B и даже академической музыки. Богатый тембр, большой диапазон и высокая техническая подготовка делают Калила одним из самых перспективных музыкантов на современной мировой сцене. (6+)

5 января, 17.00

Центр культуры «Рекорд», ул. Пискунова, 11; тел. 419-47-16

Билеты: 800 - 1500 рублей

ЭКСКУРСИИ

Бюро «Нескучный Нижний»

(тел. 8 (800) 333-09-12, +7-987-553-33-31)

«Тайны Нижегородского кремля»

Кремль - главное украшение Нижнего Новгорода, но строили его не ради красоты. Древняя крепость, неприступный бастион, защита для одних и тюрьма других - на стены Кремля не всегда можно было пройти по билетам... Каждая эпоха оставила здесь свой след. По Кремлю, как по книге, можно прочесть всю историю города с момента основания и до наших дней. Продолжительность - полтора часа. (0+)

31 декабря в 14.00, 2, 4 и 6 января в 10.30

Площадь Минина и Пожарского, у памятника Козьме Минину

Билеты: 400 рублей (детям до 12 лет - 200 рублей)

«Торговая столица»

Торговая столица Российской Империи - рассказ о золотом веке купеческого Нижнего «Карман России», «торговая столица Российской Империи» - это все о Нижнем. В девятнадцатом столетии жизнью города управляло купеческое сословие. Кто они были, эти люди, хозяева жизни, опора Империи? Узнайте, как наживало миллионы и как прожигало жизнь нижегородское купечество, кто такой «нижегородский куркуль» и можно ли верить «честному купеческому». Продолжительность - полтора часа. (0+)

3, 5 и 7 января в 14.00

Площадь Маркина, у памятника героям Волжской военной флотилии

Билеты: 400 рублей (детям до 12 лет - 200 рублей)

«Семь холмов, восемь веков»

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру города На семи высоких холмах, именуемых Дятловыми горами, на слиянии великих рек в далеком 1221 году был основан Нижний Новгород. За восемь веков побывал город и порубежной крепостью, и глухим захолустьем, и торговой столицей Российской империи, и промышленным городом-гигантом. Даже имя свое он менял - и лишь шесть десятков лет спустя получил назад старое.

Отправляемся в путешествие по красивейшим местам Нижнего Новгорода, чтобы своими глазами увидеть все восемь веков за один день. Продолжительность - три часа. (0+)

2, 4 и 6 января в 14.00

Холл отеля «Ибис», ул. Максима Горького, 115

Билеты: 600 рублей

«Мистический Нижний»

В городе, которому исполняется восемь веков, в городе, где под землей покоится больше людей, чем ходит по ней, в городе, проклятом самим Макарием Желтоводским, трудно не чувствовать, как тонка грань, отделяющая знакомый мир от непознанного. Бюро приглашает всех желающих на прогулку по загадочным и таинственным местам Нижнего Новгорода, где издревле и до наших дней происходят необъяснимые вещи... Продолжительность - полтора часа. (14+)

5 января в 11.00

Ул. Большая Покровская, 13, у памятника актеру Евгению Евстигнееву (слева от театра драмы)

Билеты: 400 рублей

Экскурсионное бюро «Люблю НН»

(тел. 8-987-544-50-55)

Новогодний фритур по главной улице города и вокруг нее - новогодние истории вековой давности, советские и совсем свежие. Гид расскажет, как отмечали праздник век назад, 50 лет назад и недавно. Участники фритура узнают о курьезах, новогодних развлечениях и главной городской елке.

30 декабря, 14.00

Площадь Максима Горького, у памятника Горькому

Стоимость: free donation (кто сколько даст)

Нижегородское бюро экскурсий

(тел. 230-34-38, 230-34-39)

«Новогодний разгуляй»

В программе посещение маленькой страны зоопарк «Лимпопо», площадью почти 6 гектаров. Отличительной особенностью зоопарка является возможность кормить питомцев. Особой популярностью у юных посетителей «Лимпопо» пользуется «Русская деревня» - контактное общение с животными. Далее гостей ждет вкусный горячий обед. В подарок - 2 билета на аттракционы.

31 декабря

Нижний Новгород, Сормовский район

Стоимость: 2400 рублей взрослый/2250 рублей ребенок

«Зимняя сказка»

Посещение Феодоровского монастыря - мужской монастырь в Городце, с которым связано обретение одноименной иконы Богоматери. В монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России. Гости прогуляются по красивой ухоженной территории монастыря и послушают рассказ экскурсовода.

Посещение уникального музея «Терем русского самовара», в коллекции которого находится около 400 экспонатов. Обед в кафе города. Музейно-туристический комплекс «Город мастеров». Особая ценность архитектурных сооружений в том, что они представляют историю «глухой» домовой резьбы во всем ее богатстве и красоте, с присущей городецким мастерам-резчикам манере. В подарок - чаепитие с городецким пряником. Интерактивные игры для детей и взрослых с Дедом Морозом.

Далее - вечерняя обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Магия вечернего города».

2 января

Городец, Нижегородская область, Нижний Новгород

Стоимость: 2000 рублей взрослый/1900 рублей ребенок

«В гостях у Семена лошкаря»

По прибытии в Семенов экскурсанты посещают фабрику «Хохломская роспись» (знакомятся с производством, цехами, ведущими художниками и дизайнерами фабрики). В музее при фабрике можно ознакомиться с уникальными изделиями «хохломы» и посетить специализированный магазин, где продаются эксклюзивные сувениры и подарки. Посещение мастер-класса по росписи русской красавицы матрешки или ложки. Обед в кафе города.

Экскурсия в музейно-туристический центр с четырьмя разными разделами - «Золотая Хохлома». Три зала музея посвящены истории возникновения и развития этого уникального промысла. В четвертом зале можно ознакомиться с другими промыслами и достижениями района.

Праздничная интерактивная программа «Зимние Забавы». Гости попробуют каравай, поиграют в игры с сударыней Хохломой. Далее - вечерняя обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Магия вечернего города».

6 января

Семенов, Нижегородская область

Стоимость: 1800 рублей взрослый/1700 рублей ребенок

«Приключения Елки»

Володарск - красивый старинный город с тихими улочками на которых сохранились многочисленные деревянные дома и старинные купеческие особняки, церкви и монастыри. Познакомитесь с главной площадью современного Володарска целиком состоящей из зданий бугровской эпохи. Гостей ждут: зимний детектив в котором предстоит узнать очень интересную тайну, встреча с волшебным зеркалом в хранилище чудес, мастерица Зима предложит ребятам заняться рукоделием (в мастерской можно будет изготовить новогодние сувениры собственными руками). В Тронном зале будут шумные игры и забавы у новогодней елки вместе с Дедушкой Морозом и Володарушкой Зимой. Угощение горячим чаем и пирогами в снежном дворе Володарушки Зимы. Обед в кафе города.

Фролищева пустынь. Свято-Успенский мужской монастырь был основан в середине XVII века схимонахом Мефодием, который построил себе на Флорищевой горе келью.

7 января

Володарск, Нижегородская область,

Стоимость: 1800 рублей взрослый/1700 рублей ребенок

ГЛАВНЫЕ ПЛОЩАДКИ В РАЙОНАХ ГОРОДА

Канавинский район

Главная елка расположена в Парке имени 1 Мая (ул. Октябрьской революции, 31). Она простоит там до Масленицы.

В новогоднюю ночь с 01.00 до 03.00 для жителей будет организована праздничная дискотека.

Ленинский район

Центральная елка установлена на площади у кинотеатра «Россия» (пр. Ленина, 32). Она будет стоять до 15 января.

В Новый год жителей Ленинского района ждет праздничная новогодняя программа «Когда часы 12 бьют» с песнями в исполнении нижегородских артистов, дискотекой, подвижными играми и веселыми конкурсами. На празднике детей будут радовать и поздравлять Дед мороз и Снегурочка.

Автозаводский район

Центральным местом празднования Нового года станет Автозаводский парк. Там 1 января с 01.00 до 04.00 пройдет диско-ночь «Горячий конфетти-баттл». В программе: игровая интерактивная программа со зрителями, музыкальное поздравление автозаводцев главными новогодними волшебниками - Деда Мороза и Снегурочки, зажигательная дискотека, игры и конкурсы от партнера радио «Дача».

Московский район

Главная елка разместилась на площади перед ФОК «Юность» (ул. Ярошенко, 5а). 1 января с 01.00 до 02.30 у зеленой красавицы Дед Мороз со Снегурочкой выступят с праздничной программой, а потом начнется дискотека.

Приокский район

Искусственная ель высотой 14 метров установлена в парке «Приокский» («Швейцария»). В ночь на 1 января (с 01.00 до 03.00) состоится новогоднее ночное представление в парке «Швейцария» и дискотека у кинотеатра «Импульс».

Советский район

Основная уличная площадка проведения новогодних мероприятий на территории Советского района - площадь Советская.

В среду, 26 декабря, в 16.00 там состоится фестиваль Дедов Морозов и Снегурочек, а 1 января с 01.00 до 03.00 пройдут «Горьковские гуляния» (поздравления от сказочных героев и дискотека).

Нижегородский район

В центральном районе Нижнего Новгорода анонсирована волшебная новогодняя ночь. «Встретим Новый 2019 год вместе в самом сердце города. Будут сюрпризы, конкурсы, поздравления, танцы и много-много всего интересного», - обещают организаторы «Горьковской елки». Начало в 22.00 31 декабря. Место встречи: площадь Минина и Пожарского.

Сормовский район

Главная елка в этом районе расположена в центральном парке. По случаю праздников сормовичей ждет программа «Новогодняя ночь в Сормовском парке». Она пройдет 1 января с 01.00 до 04.00.