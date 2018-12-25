Салюты и фейерверки на Новый год 2019 в Нижнем Новгороде: когда начнется и где посмотреть, площадки для запуска

Совсем скоро россияне будут встречать Новый год. Помимо оливье, мандаринов, «Иронии судьбы», загадывания желаний и семейных посиделок неотъемлемым атрибутом этого праздника является салют. После того, как куранты пробьют двенадцать раз, миллионы людей потянутся на улицу, чтобы поздравить друг друга и запустить салют.

Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода, салют в честь Нового года начнется в начале первого часа и продлится четыре минуты. Запускать его будут на площади Минина и Пожарского.

Увидеть красивые залпы праздничного салюта можно будет с нескольких площадок. В верхней части города это Нижне-Волжская набережная, площади Горького, Сенная, Свободы, Лядова, Советская, а также парк Швейцария, улица Рождественская. С мостов, кстати, тоже можно.

Жители нижней части города тоже смогут увидеть салют в новогоднюю ночь. Например, с площадки на стрелке рядом со стадионом «Нижний Новгород», с площади Ленина, Волжской набережной.

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