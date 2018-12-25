2018-12-25T13:05:37+03:00
Общество

Новогоднее 3D-маппинг шоу покажут нижегородцам на площади Минина

Здание Приволжского медуниверситета превратится в огромный экран [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Шоу будет идти каждый день с 29 декабря по 5 января.Шоу будет идти каждый день с 29 декабря по 5 января.Фото: скрин с видео
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Уникальное 3D-маппинг шоу ждет жителей и гостей столицы Приволжья в рамках фестиваля «Горьковская елка» (0+), до открытия которого остаются считанные дни. Представление подготовила студия Dreamlaser, та же команда, что радовала нижегородцев фееричным шоу на Дне города два года подряд.

Новогоднее 3D-маппинг шоу покажут нижегородцам на площади Минина.

Историю о сказочном приключении покажут на фасаде Приволжского медуниверситета на площади Минина и Пожарского.

- Каждый раз удивительный перформанс поражал воображение видео и звуковыми эффектами, а от мощности световых приборов захватывало дух. В этот раз ребята подготовили нечто особенное - настоящее новогоднее волшебство, - написала экс-директор департамента культуры Наталья Суханова на своей странице в «Фейсбуке».

Показы будут проходить ежедневно с 29 декабря по 5 января. Расписание выглядит так: 29 декабря в 16.30, 17.00, 18.00 и 19.00, 30 декабря в 16.00, 17.00, 18.00 и 19.00, 31 декабря в 22.45, с 1 по 5 января в 16.00, 17.00, 18.00 и 19.00.

Ранее «Комсомольская правда» писала про оленя Валеру, зазывающего нижегородцев на «Горьковскую елку». Депкульт снял видео-анонс фестиваля, в котором животное разгуливает по предновогоднему Нижнему Новгороду. С 29 декабря по 7 января гостей будут ждать творческие мастерские, благотворительные концерты, музыкальные вечера, квесты, игры на свежем воздухе и многое другое. Вход свободный.

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