Уникальное 3D-маппинг шоу ждет жителей и гостей столицы Приволжья в рамках фестиваля «Горьковская елка» (0+), до открытия которого остаются считанные дни. Представление подготовила студия Dreamlaser, та же команда, что радовала нижегородцев фееричным шоу на Дне города два года подряд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/683827" frameborder="0"></iframe> Новогоднее 3D-маппинг шоу покажут нижегородцам на площади Минина.

Историю о сказочном приключении покажут на фасаде Приволжского медуниверситета на площади Минина и Пожарского.

- Каждый раз удивительный перформанс поражал воображение видео и звуковыми эффектами, а от мощности световых приборов захватывало дух. В этот раз ребята подготовили нечто особенное - настоящее новогоднее волшебство, - написала экс-директор департамента культуры Наталья Суханова на своей странице в «Фейсбуке».

Показы будут проходить ежедневно с 29 декабря по 5 января. Расписание выглядит так: 29 декабря в 16.30, 17.00, 18.00 и 19.00, 30 декабря в 16.00, 17.00, 18.00 и 19.00, 31 декабря в 22.45, с 1 по 5 января в 16.00, 17.00, 18.00 и 19.00.

Ранее «Комсомольская правда» писала про оленя Валеру, зазывающего нижегородцев на «Горьковскую елку». Депкульт снял видео-анонс фестиваля, в котором животное разгуливает по предновогоднему Нижнему Новгороду. С 29 декабря по 7 января гостей будут ждать творческие мастерские, благотворительные концерты, музыкальные вечера, квесты, игры на свежем воздухе и многое другое. Вход свободный.