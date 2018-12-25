В сети появился трейлер черной комедии о блокадном Ленинграде

Вечером 24 декабря, когда многие уже легли спать, в интернете появился трейлер черной комедии в декорациях блокадного Ленинграда, снятого Алексеем Красовским («Коллектор»). Режиссер тут же поделился ссылкой на видеоролик на своей странице в «Фейсбуке», но буквально через несколько минут она исчезла. Правда, поклонники его творчества не успели понять, в чем дело. Почти сразу Красовский поделился новой ссылкой на трейлер.

Трейлер фильма "Праздник" Алексея Красовского.В ролях: Алена Бабенко, Ян Цапник, Анфиса Черных, Тимофей Трибунцев, Павел Табаков, Ася Чистякова.

- Перезалил, - сообщил он своим подписчикам.

Спустя два часа - новый пост от создателя «Праздника».

- Эмпирическим путем установлено: если заливать трейлер вечером, когда хейтеры ушли с работы, то никакого караула не будет, - к такому выводу пришел режиссер.

На прошлой неделе 47-летний нижегородец заявил, что премьера черной комедии о блокадном Ленинграде состоится на его YouTube-канале 31 декабря.

- Ссылка будет открыта для всех. Бегать по пиратам не нужно, - написал режиссер в «Фейсбуке». - Если фильм понравится, и вы захотите нас поддержать - внизу будет указан номер счета, лайк/перепост/отзыв или полный игнор - на ваш выбор.

Действие фильма разворачивается в загородном доме Воскресенских, живущих «на особом положении». В нем собираются шесть человек и курица, которую некому приготовить. Раньше этим занималась кухарка, однако у Воскресенских ее забрали - снаружи наступили тяжелые времена, да и внутри ситуация тоже нелегкая: младший сын привел голодную девушку, старшая дочь - незнакомого мужчину, за которого собирается замуж. До Нового Года остались считанные минуты, а количество проблем растет снежным комом…

В картине снялись: Ян Цапник, Алена Бабенко, Павел Табаков, Анфиса Черных и другие.

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