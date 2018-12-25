2018-12-25T11:20:53+03:00
Общество

В сети появился трейлер черной комедии о блокадном Ленинграде

Премьера нового фильма Алексея Красовского назначена на 31 декабря [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
В фильме "Праздник" снялись Ян Цапник, Алена Бабенко и Анфиса Черных.В фильме "Праздник" снялись Ян Цапник, Алена Бабенко и Анфиса Черных.Фото: скрин с видео
Изменить размер текста:

Вечером 24 декабря, когда многие уже легли спать, в интернете появился трейлер черной комедии в декорациях блокадного Ленинграда, снятого Алексеем Красовским («Коллектор»). Режиссер тут же поделился ссылкой на видеоролик на своей странице в «Фейсбуке», но буквально через несколько минут она исчезла. Правда, поклонники его творчества не успели понять, в чем дело. Почти сразу Красовский поделился новой ссылкой на трейлер.

Трейлер фильма "Праздник" Алексея Красовского.В ролях: Алена Бабенко, Ян Цапник, Анфиса Черных, Тимофей Трибунцев, Павел Табаков, Ася Чистякова.

- Перезалил, - сообщил он своим подписчикам.

Спустя два часа - новый пост от создателя «Праздника».

- Эмпирическим путем установлено: если заливать трейлер вечером, когда хейтеры ушли с работы, то никакого караула не будет, - к такому выводу пришел режиссер.

На прошлой неделе 47-летний нижегородец заявил, что премьера черной комедии о блокадном Ленинграде состоится на его YouTube-канале 31 декабря.

- Ссылка будет открыта для всех. Бегать по пиратам не нужно, - написал режиссер в «Фейсбуке». - Если фильм понравится, и вы захотите нас поддержать - внизу будет указан номер счета, лайк/перепост/отзыв или полный игнор - на ваш выбор.

Действие фильма разворачивается в загородном доме Воскресенских, живущих «на особом положении». В нем собираются шесть человек и курица, которую некому приготовить. Раньше этим занималась кухарка, однако у Воскресенских ее забрали - снаружи наступили тяжелые времена, да и внутри ситуация тоже нелегкая: младший сын привел голодную девушку, старшая дочь - незнакомого мужчину, за которого собирается замуж. До Нового Года остались считанные минуты, а количество проблем растет снежным комом…

В картине снялись: Ян Цапник, Алена Бабенко, Павел Табаков, Анфиса Черных и другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Комедию» о блокаде Ленинграда сняли по сценарию абвера?

Режиссер Алексей Красовский закончил съемки фильма «Праздник» и сразу же оказался в эпицентре скандала (подробности)

Режиссер черной комедии о блокадном Петербурге заявил о запрете его фильма

Лента не появится в кинотеатрах. Но планировался показ на Ютуб (подробности)

«Я лучше схожу к маме на могилу. Она была блокадница»: Михаил Боярский высказался о черной комедии «Праздник» (подробности)

Будет "Праздник": Премьера черной комедии о блокадном Ленинграде состоится на YouTube-канале режиссера

Трейлер скандального фильма выйдет через несколько дней (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Вадим Власов: «Мы входим в тройку лидеров по стране по нацпроекту “Безопасные и качественные дороги”»
Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области в программе «Герои Волги» рассказал Руслану Станчевуо будущей строительно-ремонтной кампании, первых итогах работы общественных наблюдателей,предстоящем запуске АСКОП и других проектах ведомст
Новости 24
В Нижегородской области создадут Центр содействия строительству
МЧС: 25 декабря в Нижнем Новгороде ожидаются мокрый снег и гололед
«Торпедо» уступило ХК «Сочи» в матче КХЛ со счетом 2:5
Дом на Вятской будет сдан в эксплуатацию после решения вопроса с парковкой
Глеб Никитин принял участие в заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам
Бывший глава Сормовского района Валерий Моисеев станет депутатом гордумы
Благотворительный танцевально-музыкальный спектакль на льду «Новогодняя феерия» состоялся в Кстове
Более 700 нижегородцев посетили фестиваль абхазской культуры в Арзамасе
Анатолий Лесун: «Запуск электрички от Нижнего Новгорода до Кстова - это коммерчески непривлекательный проект»
Центр по подготовке специалистов для работы на ВСМ создадут в Нижнем Новгороде
Пропавшая в Нижнем Новгороде 58-летняя Людмила Тиханова найдена мертвой
Детский сад в Ближнем Борисове откроется 25 декабря
Замгубернатора поручил руководству «Торпедо» регулярно проводить встречи с родителями воспитанников СДЮШОР
Венские вафли появятся в нижегородских школах в начале 2019 года
Нижегородец, жестоко убивший свою подругу кирпичом, предстал перед судом
«Торпедо» на выезде сыграет с ХК «Сочи» 24 декабря