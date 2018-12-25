2018-12-25T07:53:52+03:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде 25 декабря 2018 года проходит заседание по делу экс-мэра Олега Сорокина

«Комсомолка» следит за ходом процесса [онлайн-трансляция]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде 25 декабря проходит очередное заседание по делу экс-мэра Олега Сорокина.В Нижнем Новгороде 25 декабря проходит очередное заседание по делу экс-мэра Олега Сорокина.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Сегодня, 25 декабря 2018 года, в Нижнем Новгороде состоится очередное заседание по делу экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина.

Напомним, бывший мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин был задержан в декабре 2017 года по подозрению в получении взятки от бизнесмена Мансура Садекова. По версии следствия, Сорокин предложил своему знакомому передать миллион долларов США гендиректору застройщика за отзыв жалоб и дальнейших претензий на земельный участок. Помимо этого экс-мэра обвиняют в соучастии в похищении человека.

- В 2004 году, будучи начальником отдела в ГУ МВД по Нижегородской области, Евгений Воронин захотел получить сведения о лицах, причастных к совершенному в 2003 году покушению на убийство Олега Сорокина, - сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. - Для этого он разработал план психологического воздействия на человека, который мог обладать такой информацией. Реализуя этот план, сотрудники полиции, среди которых был и Роман Маркеев, выследили потерпевшего и вывели в лес. Там сам Олег Сорокин начал угрожать ему насилием и даже применил к нему насилие. Получив необходимую информацию, похищенного отпустили.

Заседания по этому делу начались еще в ноябре 2018 года. В прошлый раз обвиняемым было зачитано обвинительное заключение. Сегодня «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» следит за ходом процесса в онлайн-трансляции.

В Нижнем Новгороде 25 декабря 2018 года проходит заседание по делу экс-мэра Олега Сорокина.

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