В Нижнем Новгороде 25 декабря 2018 года проходит заседание по делу экс-мэра Олега Сорокина.

Сегодня, 25 декабря 2018 года, в Нижнем Новгороде состоится очередное заседание по делу экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина.

Напомним, бывший мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин был задержан в декабре 2017 года по подозрению в получении взятки от бизнесмена Мансура Садекова. По версии следствия, Сорокин предложил своему знакомому передать миллион долларов США гендиректору застройщика за отзыв жалоб и дальнейших претензий на земельный участок. Помимо этого экс-мэра обвиняют в соучастии в похищении человека.

- В 2004 году, будучи начальником отдела в ГУ МВД по Нижегородской области, Евгений Воронин захотел получить сведения о лицах, причастных к совершенному в 2003 году покушению на убийство Олега Сорокина, - сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. - Для этого он разработал план психологического воздействия на человека, который мог обладать такой информацией. Реализуя этот план, сотрудники полиции, среди которых был и Роман Маркеев, выследили потерпевшего и вывели в лес. Там сам Олег Сорокин начал угрожать ему насилием и даже применил к нему насилие. Получив необходимую информацию, похищенного отпустили.

Заседания по этому делу начались еще в ноябре 2018 года. В прошлый раз обвиняемым было зачитано обвинительное заключение. Сегодня «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» следит за ходом процесса в онлайн-трансляции.