2019-01-06T19:03:52+03:00
Спорт

БК «Нижний Новгород» обыграл казахстанскую «Астану» со счетом 85:78

Матч Единой лиги ВТБ прошел в столице Приволжья 6 января
Валерия ГРОМОВА
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Фото: сайт БК "НН"Фото: сайт БК "НН"
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В воскресенье, 6 января 2019 года, в Нижнем Новгороде прошел матч Единой лиги ВТБ, в рамках которого местный клуб сыграл против «Астаны» из Казахстана. Встреча завершилась победой хозяев площадки.

На игру нижегородцы вышли в составе девяти человек - Дмитрий Узинский был травмирован. За первые три минуты первого отрезка «Астана» заработала себе 11 очков, а БК «НН» - только пять. Однако через несколько секунд хозяева площадки догнали противника. Первая четверть завершилась при равном счете – 21:21.

«Нижний Новгород» взял игру в свои руки уже в самом начале второго тайма. На перерыв команды расходились уже с большим отрывом: 50:35 в пользу баскетболистов из столицы Приволжья.

В третьей пятнадцатиминутке Антон Астапкович из БК «НН» был серезно травмирован, он покинул площадку в сопровождении врачей. Однако команда все равно не потеряла лидирующую позицию и даже усилила ее. Перед последним перерывом цифры на табло показывали 71:54.

В заключительном тайме Астапкович вернулся на площадку, однако из-за перебора фолов ее покинул Евгений Бабурин. Ближе к концу матча обстановка накалялась, гости из Казахстана почти догнали БК «НН». Однако хозяева вырвали победу со счетом 85:78.

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