2019-01-05T17:15:59+03:00
Спорт

«Торпедо» вновь уступило магнитогорскому «Металлургу» в матче КХЛ 5 января

Встреча завершилась со счетом 3:7
Юлия ИСАЕВА
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Фото: группа ХК "Торпедо" в соцсетяхФото: группа ХК "Торпедо" в соцсетях
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В субботу, 5 января 2019 года, в Магнитогорске прошел очередной матч Континентальной хоккейной лиги. На льду встретились местный «Металлург» и «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

Счет был открыт в первом периоде на 14-й минуте. Шайбу забросил защитник нижегородского клуба Артем Аляев. Однако счастье было недолгим: через полторы минуты магнитогорцы ответили соперникам и сравняли счет, а еще через несколько минут вырвались вперед. Команды расходились на перерыв при счете 2:1 в пользу «Металлурга».

Во второй двадцатиминутке хозяева льда забросили еще три шайбы, а «Торпедо» - только одну. Цифры на табло показывали 5:2, когда хоккеисты вновь уходили отдыхать.

В третьем периоде «Металлург» снова не один раз поразил ворота соперника. Энди Миле подарил нижегородцам еще один гол. В результате матч завершился со счетом 7:3 в пользу магнитогорского клуба.

Напомним, «Торпедо» и «Металлург» уже три раза встречались на льду в текущем сезоне КХЛ. Первый матч прошел 21 сентября в Нижнем Новгороде. Тогда хоккеисты «Торпедо» забросили три шайбы в ворота соперника и победили со счетом 3:2. Вторая встреча состоялась 26 ноября в Магнитогорске. «Металлург» обыграл «Торпедо» со счетом 5:4.

В предыдущий раз команды играли 17 декабря в КРК «Нагорный». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Металлурга».

Подробное расписание игр «Торпедо» можно посмотреть здесь. Сейчас автозаводцы занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

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