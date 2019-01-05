Около 400 звонков по вопросам вывоза мусора поступили в Госжилинспекцию за последнюю неделю

Нижегородцы совершили около 400 звонков на горячую линию Госжилинспекции за последнюю неделю. Обращения касались новой реформы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 5 января первый заместитель главного государственного жилищного инспектора Нижегородской области Дмитрий Петров, исполняющая обязанности регионального министра экологии и природных ресурсов Наталья Мочалина и министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Роман Любарский продолжили проверки качества вывоза мусора. Они проверили те дома, откуда поступали заявки.

По словам заместителя гендиректора ООО «Нижэкология-НН» Алексея Трунова, сейчас на территории семи районов Нижнего Новгорода (кроме Сормова) работают 137 машин.

Дмитрий Петров отметил, что все заявки, поступившие в Госжилинспекцию на сегодняшний день, уже отработаны.

- По областному законодательству, за невывоз мусора или нарушение графика вывоза мусора предусмотрена ответственность для должностных ли от 5 до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей. Также есть ответственность за содержание контейнерных площадок. Если будут выявлены повторные нарушения, сумма штрафа может возрасти до 300 тысяч рублей, - добавил он.

Напомним, для оперативной связи с региональными операторами открыты «горячие телефонные линии»: ООО «НижЭкология-НН» - 265-30-00, ЗАО «Управление отходами НН» - 288-88-77.

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