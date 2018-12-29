Министром экологии Нижегородской области стал Денис Егоров

Денис Егоров занял пост министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Соответствующее распоряжение подписано 29 декабря 2018 года губернатором Глебом Никитиным.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Егоров приступит к обязанностям с 10 января 2019 года.

0 Сегодня экология имеет особое значение для Нижегородской области. Для решения проблем в этой сфере необходим системный подход и понимание общероссийской повестки. У Дениса Борисовича есть управленческий опыт федерального уровня в такой сложной области как утилизация радиоактивных отходов. Такая работа предполагает навыки решения уникальных экологических задач, - пояснил Глеб Никитин.

Напомним, в начале декабря в Нижнем Новгороде эксперты выбрали четырех кандидатов на пост министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Кроме Дениса Егорова, там были замминистра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Александр Ковальчук; первый замминистра экологии и природных ресурсов Нижегородской области, начальник управления природопользования минэкологии и природных ресурсов Нижегородской области Наталья Мочалина и директор по развитию Московской областной общественной организации «ССР-Теннис», член-корреспондент Международной Академии наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ) Сергей Романов.

СПРАВКА:

Денис Егоров родился 27 ноября 1973 года. Он окончил экономический факультет Волжской государственной академии водного транспорта.

До назначения министром экологии возглавлял энергетическую компанию, руководил структурным подразделением Федерального государственного унитарного предприятия РосРАО а затем исполнял обязанности директора ФГУП Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами.