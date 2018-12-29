Новогодние подарки 2018-2019 в Нижнем Новгороде: где купить и что подарить

Последние дни уходящего года, как правило, посвящены поиску подарков для родных, друзей и коллег. Толпы нижегородцев носятся по магазинам в поисках чего-то необычного или, наоборот, очень практичного, кто-то выбирает дорогие подарки, кто-то смотрит недорогие сувениры. Но всем хочется, чтобы именно их подарок запомнился. Мы подскажем вам как это сделать.

Что подарить любимому

Традиционные мужские подарки в виде носков и трусов, конечно, очень нужны и всегда пригодятся. Но Новый год – это время чудес, поэтому на этот праздник лучше выбрать что-то другое. Если хочется подарить чисто мужской подарок, то прекрасно подойдет бритва. Это может быть обычный станок или электрическая бритва, в зависимости от предпочтений того, кому вы ее будете дарить. А может быть и что-то более специфическое. Например, специальные наборы для ухода за бородой, усами или бакенбардами.

Если одариваемый вами мужчина любит мастерить и готов своими руками ремонтировать все подряд, то наверняка ему в хозяйстве очень нужен какой-то инструмент. Если он поклонник рыбалки или охоты, то можно подарить термос, перочинный нож, компас, набор блесен, спиннинг, плащ-дождевик. Для автолюбителя подойдут подогрев сидений, видеорегистратор, камера заднего вида. Кроме того, всегда можно подарить флэш-карту, беспроводные наушники, портативные зарядные устройства, чехлы для телефона или планшета.

Ну и конечно же почти каждый мужчина мечтает о квадрокоптере или о чем-то еще летающим и желательно снимающим все на видео.

Мужчины тоже любят украшения, поэтому можно подарить запонки, а к ним и подходящую для этого рубашку. Красивые часы или можно фитнес-браслет тоже станет хорошим новогодним подарком.

Что подарить любимой

Традиционный и всегда желанный подарок для женщины любого возраста – это украшения. Сегодня выбрать серьги, подвеску или кольцо можно на любой вкус и достаток. Еще одна женская страсть – это красивая одежда или белье. Не можете выбрать сами, дарите сертификат или идите вместе с любимой в магазин.

Также женщинам можно дарить красивую посуду. Не сковородку, хотя если женщина мечтает о какой-то дорогой и очень нужной ей в хозяйстве сковородке, то почему бы и не подарить. Однако большинство все же обрадуется красивым сервизам или блюдам из тонкого фарфора или изысканной керамики. Кухонная техника, которая облегчит труд хозяйки, тоже будет принята по достоинству, так что, если ваша красотка любит готовить, можно смело дарить кухонный комбайнер, блендер, мультиварку, йогуртницу. А если она еще и не представляет себе утро без кофе, то можно подарить кофеварку. Из бытовой техники можно подарить отпариватель, который облегчит процесс глажки, или увлажнитель воздуха, чтобы ее кожа всегда сияла красотой и свежесть.

Красивые диванные подушки, покрывала, пледы тоже подойдут в качестве новогоднего подарка. Для увлеченных спортом подойдет спортивный инвентарь для дома, например, гантели, утяжелители или коврик для йоги. Или, например, коньки, для совместных катаний.

Если же ваша прекрасная половинка не любит практичные подарки, то можно подарить ей конную прогулку, путешествие или абонемент в танцевальный зал. Также можно подарить сертификат на фотосессию или спа-процедуры.

Что подарить родителям

Тут можно воспользоваться советами, которые были приведены выше. Ведь все подарки не имеют градации по возрасту. Однако с годами у людей складывается определенный образ жизни, появляются увлечения, которым они уже посвятили не один десяток лет. И если ваши подарки помогут им в их увлечениях, то вас будут вспоминать добрым словом еще долгое время.

Если у родителей есть сад-огород, то можно подарить какие-то инструменты, которые облегчат их труд. К тому же сейчас на них могут быть сезонные скидки.

Для любителей цветов можно выбрать красивый цветок в горшке. Выбирайте те, что цветут зимой. Также можно подарить книгу о цветах, где собраны советы об уходе за растениями. Если ваша мама любит вязать или шить, то можно подарить ей уже готовый набор для рукоделия, а можно купить качественные нитки, спицы или ткани. Найти их бывает достаточно сложно, да и стоят они все дорого, поэтому не каждая рукодельница может радовать себя такими приятными материалами.

Также можно подарить набор постельного белья, теплое одеяло или подушки. Подписку на любимый журнал или телеканал, например, с сериалами.

Для родителей очень ценны и подарки, которые будут напоминать о вас и ваших детях. Это могут быть специально заказанные календари и открытки, расписанные собственноручно кружки. Прекрасный подарок – оцифрованные кинопленки и видеокассеты, восстановленные старые фотографии.

Если же вы хотите, чтобы они больше заботились о себе, подарите им абонемент в бассейн или на фитнес – сегодня есть специальный фитнес для тех, кому за 50 или 60 лет.

Что подарить коллегам

Подарки для коллег – это отличный способ создать праздничное настроение во всем коллективе. Как правило, одариваемых очень много, а потому отличным выходом станут небольшие сувениры. Это могут быть магнитики с символом наступающего года или же просто с поздравлением. В качестве универсальных подарков подойдут чашки, кружки, елочные игрушки, органайзеры, оригинальные календари или копилки.

Если хочется чего-то более персонифицированного, то можно выбрать интересное мыло или сладости ручной работы, небольшие шкатулочки. Для девушек подойдут гели для душа, различные кремы, маски для лица. Можно подарить бомбочки, пену или соль для ванны.

А можно порадовать сразу несколько человек и подарить бутылку хорошего алкоголя, распив ее всем вместе после рабочего дня.