"Он посоветовал скинуть мне 20 кг": Нижегородская "училка" снялась в телешоу "Звезды сошлись"

Учительница русского языка и литературы Татьяна Гартман стала участницей воскресного шоу "Звезды сошлись" на НТВ. Свое появление на федеральном канале знаменитая нижегородка анонсировала в Инстаграме в день выхода передачи в эфир, 23 декабря.

tatianagartman Сегодня на НТВ в 20.10. будет программа "Звезды сошлись" с моим участием. Разговор шел о мате.

- Сегодня в 20.10 будет программа "Звезды сошлись" с моим участием. Разговор шел о мате, - сообщила Татьяна.

Выступление "училки", которая ведет борьбу с вопиющей, по ее словам, безграмотностью в СМИ, оставили напоследок. Слово создателю YouTube-канала "Училка vs ТВ" дали за 10 минут до конца программы.

"Училку" из Нижнего Новгорода показали по федеральному каналу.Фото: скрин с видео

- Пока депутаты думают о нецензурных словах и рэперах, за грамотную речь в эфире борется простая "училка", - заявил ведущий Оскар Кучера.

- Вас раздражают ошибки? - поинтересовалась соведущая Лера Кудрявцева у Татьяны Гартман.

Та ответила, как есть: да!

- Если вспомнить героя, который разговаривал с телевизором, то я дома точно так же разговариваю и пытаюсь объяснить ведущим, как правильно говорить на русском языке. Поскольку это непродуктивный путь, я попробовала сделать блог и, собственно, есть реакция, ответка пошла! Потому что многие ведущие вступили со мной в диалог и обиделись. Некоторые даже попытались меня оскорбить.

"Училку" из Нижнего Новгорода показали по федеральному каналу.Фото: скрин с видео

Учительница из Нижнего Новгорода вспомнила скандал с ведущим программы "Грамотеи" на канале "Культура", которого возмутили критические замечания Татьяны. Он не придумал ничего лучше, как перейти на личности.

- Он посоветовал мне скинуть килограмм двадцать, - призналась участница шоу.

Кстати, по теме этого выпуска "училка" тоже высказалась. По ее мнению, в целом нецензурные слова допустимы, главное - как их применять.

- С применением у нас проблемы. Если в человеке сидит хороший пласт культуры, в том числе языковой, то он сможет с блеском применить любые слова. Если этой культуры нет, то будет мат-перемат, грязь и пошлость, - заключила блюстительница грамотности.

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