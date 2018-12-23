"Ничего себе, как полыхает": В Автозаводском районе сгорел припаркованный у обочины автомобиль

Нижегородцы сняли на видео полыхающую машину на улице Лескова в Автозаводском районе. Густой черный дым, клубившийся над автомобилем с фургоном, было видно издалека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/683558" frameborder="0"></iframe> Автомобиль с фургоном сгорел в Автозаводском районе 23 декабря.

- Ничего себе, как полыхает все, - поразился автомобилист Денис Гудков, который заснял пожар на телефон.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о пожаре поступило в 13.14 23 декабря. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров.

- В ликвидации последствий возгорания было задействовано 12 человек и три единицы техники, - уточнили в МЧС.

При этом причину пожара не назвали. Тем временем общественность решила, что это вполне мог быть поджог.

- Наверное, сожгли, чтоб не ставили, где попало, - предположил Сергей Петрищев.

- Может, сама загорелась. Допустим, проводка, - добавила Альбина Карасева.

При этом 23 декабря в соцсетях появились фотографии еще одной горевшей в воскресенье машины. Происшествие зафиксировано очевидцами на Керченской улице Канавинского района. А днем ранее нижегородцы поделились в соцсетях видео, на котором машина горит на улице Бетанкура в том же Канавине.