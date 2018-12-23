2018-12-23T20:14:11+03:00
Происшествия

"Ничего себе, как полыхает": В Автозаводском районе сгорел припаркованный у обочины автомобиль

Площадь пожара составила восемь квадратных метров [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Сообщение о пожаре поступило в МЧС днем 23 декабря.Сообщение о пожаре поступило в МЧС днем 23 декабря.Фото: скрин с видео
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Нижегородцы сняли на видео полыхающую машину на улице Лескова в Автозаводском районе. Густой черный дым, клубившийся над автомобилем с фургоном, было видно издалека.

Автомобиль с фургоном сгорел в Автозаводском районе 23 декабря.

- Ничего себе, как полыхает все, - поразился автомобилист Денис Гудков, который заснял пожар на телефон.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о пожаре поступило в 13.14 23 декабря. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров.

- В ликвидации последствий возгорания было задействовано 12 человек и три единицы техники, - уточнили в МЧС.

При этом причину пожара не назвали. Тем временем общественность решила, что это вполне мог быть поджог.

- Наверное, сожгли, чтоб не ставили, где попало, - предположил Сергей Петрищев.

- Может, сама загорелась. Допустим, проводка, - добавила Альбина Карасева.

При этом 23 декабря в соцсетях появились фотографии еще одной горевшей в воскресенье машины. Происшествие зафиксировано очевидцами на Керченской улице Канавинского района. А днем ранее нижегородцы поделились в соцсетях видео, на котором машина горит на улице Бетанкура в том же Канавине.

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