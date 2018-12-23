Финалистки конкурса "Мисс Нижний Новгород 2019" засветились в Comedy Club

Нижегородских красавиц снова показали по федеральному каналу. На этот раз финалистки "Мисс Нижний Новгород 2019" мелькнули в юмористической передаче на ТНТ.

В выпуске Comedy Club от 21 декабря 2018 года питерский комик Женя Синяков высмеивал ветеранов отечественной эстрады и молодых музыкантов.

- Мне кажется, что в следующем году на хайпе будут старые звезды. По крайней мере, мне бы этого очень хотелось, - заявил юморист. - Потому что наши старые звезды какие-то прикольные, яркие, жизнерадостные в сравнении с молодыми кумирами.

Нижегородские красавицы засветились в шоу "Вечерний Ургант".Фото: скрин с видео

А следом резидент Comedy Club привел парочку примеров, продемонстрировав фото певца Matrang из его же Инстаграма. На снимке музыкант держит под мышками надувных рыб.

- Он обнимает каких-то двух надувных рыбок! - возмутился стэндапер. - А в этот момент Маликов с кучей красивых девушек!

На этих словах на экране появилось фото из Инстаграма Дмитрия Маликова, на котором он с финалистками конкурса красоты в Нижнем Новгороде.

Напомним, что в середине ноября тот же снимок в своем шоу на Первом канале показал Иван Ургант. Он по-доброму высмеял фотографию.

- Уже год, как с нами нет владельца "Плейбоя" Хью Хевнера, но его дело продолжает Дмитрий Маликов, - пошутил телеведущий. - Когда немолодой мужчина фотографируется с молодыми моделями. Еще можно назвать так: "Новый рояль Дмитрия Маликова, на котором только белые клавиши и одна педаль".

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