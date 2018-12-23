2018-12-23T15:41:35+03:00
Спорт

Юные нижегородки завоевали два золота и два серебра на чемпионате по чирлидингу

Соревнования проходили в Ярославской области 21 декабря [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Воспитанники "Волги" выполнили свои программы без ошибок и завоевали медали во всех дисциплинах.Воспитанники "Волги" выполнили свои программы без ошибок и завоевали медали во всех дисциплинах.Фото: СОЦСЕТИ
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Спортсменки из Нижнего Новгорода достойно представили родной город на открытом чемпионате по чирлидингу Cheer fest, который проходил в Ярославле 21 декабря.

Воспитанники "Волги" выполнили свои программы без ошибок и завоевали медали во всех дисциплинах. Фото: СОЦСЕТИ

Воспитанники "Волги" выполнили свои программы без ошибок и завоевали медали во всех дисциплинах.Фото: СОЦСЕТИ

По информации спортивного клуба "Волга", юные нижегородки стали чемпионами и серебряными призерами соревнований.

- Воспитанники "Волги" выполнили свои программы без ошибок и завоевали медали во всех дисциплинах, в которых выступали, - уточнила Ольга Камаева.

Воспитанники "Волги" выполнили свои программы без ошибок и завоевали медали во всех дисциплинах. Фото: СОЦСЕТИ

Воспитанники "Волги" выполнили свои программы без ошибок и завоевали медали во всех дисциплинах.Фото: СОЦСЕТИ

Дебют детской команды "Рысята" принес серебро в копилку клуба. Юниоры же не оставили шансов соперникам и отправились домой с золотыми медалями.

- У взрослых интриги не было, соревновались наши двойки между собой. Поэтому задача стояла - раскачать зал и порадовать судей качественным выступлением, - добавила Ольга.

Воспитанники "Волги" выполнили свои программы без ошибок и завоевали медали во всех дисциплинах. Фото: СОЦСЕТИ

Воспитанники "Волги" выполнили свои программы без ошибок и завоевали медали во всех дисциплинах.Фото: СОЦСЕТИ

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