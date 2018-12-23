Юные нижегородки завоевали два золота и два серебра на чемпионате по чирлидингу

Спортсменки из Нижнего Новгорода достойно представили родной город на открытом чемпионате по чирлидингу Cheer fest, который проходил в Ярославле 21 декабря.

Воспитанники "Волги" выполнили свои программы без ошибок и завоевали медали во всех дисциплинах.Фото: СОЦСЕТИ

По информации спортивного клуба "Волга", юные нижегородки стали чемпионами и серебряными призерами соревнований.

- Воспитанники "Волги" выполнили свои программы без ошибок и завоевали медали во всех дисциплинах, в которых выступали, - уточнила Ольга Камаева.

Воспитанники "Волги" выполнили свои программы без ошибок и завоевали медали во всех дисциплинах.Фото: СОЦСЕТИ

Дебют детской команды "Рысята" принес серебро в копилку клуба. Юниоры же не оставили шансов соперникам и отправились домой с золотыми медалями.

- У взрослых интриги не было, соревновались наши двойки между собой. Поэтому задача стояла - раскачать зал и порадовать судей качественным выступлением, - добавила Ольга.