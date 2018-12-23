Сбитая на Полтавской улице 66-летняя нижегородка скончалась в больнице

Несколько недель понадобилось полицейским, чтобы установить и задержать водителя, сбившего 66-летнюю нижегородку. Сначала пожилая женщина впала в кому, а позже скончалась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/683532" frameborder="0"></iframe> Полиция расследует дело о насмерть сбитой 66-летней женщине в Нижнем Новгороде.

Напомним, страшная авария произошла на Полтавской улице около дома №11 4 декабря. В 21.00 неизвестный сбил пешехода, а после скрылся с места ДТП.

Тогда же в соцсетях появилось обращение внучки потерпевшей Каролины Юрасовой. Девушка обратилась ко всем неравнодушным с просьбой связаться с ней, если видели, как случилась та авария.

- Сейчас бабушка в глубокой коме, шанс выжить - один процент. Нельзя оставить это без внимания! Свидетели, регистраторы - любая информация важна, - написала Каролина.

При этом она отметила, что кто-то вызвал скорую ее бабушке. Но об аварии никто ничего рассказать не смог.

А 19 декабря на своей странице в соцсети "Вконтакте" внучка сбитой женщины выложила пост со словами "Навсегда, бабуль" и семейное фото, на которой есть и ее бабушка. К сожалению, полученные во время ДТП травмы оказались несовместимы с жизнью; пенсионерка скончалась.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, найти виновника аварии удалось с помощью камер системы "Безопасный город".

43-летний водитель, зарегистрированный во Владимирской области и проживающий в Нижнем Новгороде, наехал на нижегородку, когда двигался задним ходом. Остановившись, мужчина вызвал скорую помощь и был с потерпевшей до того момента, пока врачи не увезли ее в больницу. А после скрылся с места происшествия, не обратившись в ГИБДД.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновнику ДТП грозит до пяти лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Шанс выжить - один процент»: Нижегородка ищет очевидцев аварии, в результате которой пострадала ее 66-летняя бабушка

Пожилая женщина находится в глубокой коме (подробности)