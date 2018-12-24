Новогодняя ночь 2018-2019 в Нижнем Новгороде: как и где лучше провести
С чем ассоциируется Новый год? Не семь-восемь дней ничего неделания и поедания оливье с селедкой под шубой, а сама новогодняя ночь? Конечно, с веселой компанией, звуком вылетающей пробки из бутылки шампанского и боем курантов. «Комсомольская правда - Нижний Новгород» узнала, какие мероприятия (0+) запланированы в ночь на 1 января на центральных площадках во всех восьми районах столицы Приволжья, и делится своими знаниями с читателями.
Канавинский район
В районе, который с успехом справился с наплывом футбольных болельщиков этим летом, главная елка расположена в парке имени 1 Мая (ул. Октябрьской революции,31).
Где: ул. Октябрьской революции, 31
Когда: 1 января с 01.00 до 03.00
Ленинский район
Жителей этого района ждет праздничная новогодняя программа «Когда часы 12 бьют» с песнями в исполнении нижегородских артистов, дискотекой, подвижными играми и веселыми конкурсами. Дед Мороз и Снегурочка тоже будут!
Где: пр. Ленина, 32 (около кинотеатра «Россия»)
Когда: в ночь с 31 декабря на 1 января
Автозаводский район
Автозаводцев приглашают отметить Новый год на дискотеке «Горячий конфетти-баттл». В программе: интерактивная программа со зрителями, музыкальное поздравление автозаводцев от Деда Мороза и Снегурочки, а также зажигательные танцы под музыку радио «Дача».
Где: Автозаводский парк, ул. Прыгунова, 2
Когда: 1 января с 01.00 до 04.00
Московский район
Главная елка Московского района разместилась на площади перед физкультурно-оздоровительным комплексом «Юность», а значит, основная тусовка ожидается там! Обещают праздничную программу с Дедом Морозом и Снегурочкой, а после - дискотеку.
Где: ул. Ярошенко, 5а
Когда: 1 января с 01.00 до 02.30
Приокский район
Жителей Приокского района ждет ночное новогоднее представление в парке «Швейцария», где установили 14-метровую искусственную ель и две деревянные горки. Также запланирована дискотека около кинотеатра «Импульс».
Где: парк «Швейцария» (ул. Гагарина, 35), кинотеатр «Импульс» (пр. Гагарина, 180)
Когда: 1 января с 01.00 до 03.00
Сормовский район
Главная елка в этом районе расположена в центральном парке. По случаю праздников сормовичей ждет программа «Новогодняя ночь в Сормовском парке».
Где: Сормовский парк, ул. Энгельса
Когда: 1 января с 01.00 до 04.00
Советский район
Администрация Советского района подготовила для своих жителей «Горьковские гуляния»: поздравление от Деда Мороза и Снегурочки и дискотека.
Где: Советская площадь
Когда: 1 января с 01.00 до 03.00
Нижегородский район
В центральном районе Нижнего Новгорода анонсирована волшебная новогодняя ночь. «Встретим Новый 2019 год вместе в самом сердце города. Будут сюрпризы, конкурсы, поздравления, танцы и много-много всего интересного», - обещают организаторы «Горьковской елки».
Где: площадь Минина и Пожарского
Когда: 31 декабря в 22.00
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