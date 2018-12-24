Афиша Нижнего Новгорода с 26 декабря по 2 января: «Новое Простоквашино», Кремлевская елка и «Рождественская выставка»

Кремлевская елка

«Я сам!» - часто повторяют дети, изучая новую игрушку. А если эта игрушка - волшебная палочка? А если всего 9 желаний? А если надо справиться со злыми волшебниками, у которых тоже есть палочки?

В канун Нового года Баба Яга собирается испортить всем праздник. Злые волшебники из разных сказок советуют ей отыскать недовольных Новым годом детей: кому подарки не нравятся, кому конфеты не те... И пусть эти дети хором закричат Деду Морозу, что не рад ему никто. Главный герой (мальчишка, случайно попавший в сказку) благодаря 9 чудесам волшебной палочки, словам «Я сам!», помощи Деда Мороза и ребят из зала рушит планы злодеев и спасает новогодний праздник. (0+)

27 декабря - 6 января в 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 16.00

Нижегородская филармония, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

Билеты: 300 - 450 рублей

«Волк, рок-н-ролл и козлята»

Однажды в размеренную жизнь козы Тети Маши, ее козлят и жителей деревни врывается вихрем хулиганская стая во главе с волком Дядей Серым… Помните продолжение известной сказки? Только это совсем другая история! Оказывается, волк вовсе не собирается съесть ребят-козлят. А козлята с утра до вечера проказничают и веселятся, поджидая возвращения любимой мамочки с ярмарки. Коза Тетя Маша - молодая очаровательная особа, у которой не только доброе сердце, острые рога, но и смелый язычок. Ох, достанется от нее волку! Дядя Серый тоже не робкого десятка - на оскорбление обидчице ответит по-волчьи. Неожиданный поворот событий… Ни за что не догадаетесь, чем закончится эта история. Знает обо всем только загадочный волшебник Трикстер. Постановка насыщена яркими образами, запоминающимися мелодиями, веселыми песнями и танцами. (6+)

26 декабря - 8 января в 11.00 и 14.00

Театр юного зрителя, ул. Максима Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 300 - 500 рублей

«Фабрика добрых слов»

Ты знаешь, откуда берутся буквы? И как они складываются в слова? А почему из одних и тех же букв могут сложиться совсем разные слова? И почему одни слова заставляют нас грустить, а другие улыбаться? Это - настоящее волшебство! И каждый день такое волшебство происходит в удивительном месте - на Фабрике добрых слов. Здесь на свет появляются все-все буквы, здесь они складываются в слова, а потом наделяются смыслом и даже чувствами. И только раз в году Фабрика открывает свои двери, и все чудеса можно увидеть своими глазами. Но попасть туда может не каждый, а только тот, кто знает много добрых слов! (0+)

С 6 по 8 января в 11.30 и 14.30

Театр «Комедiя», ул. Грузинская, 23; тел. 434-04-24

Билеты: детский - 3500 рублей, взрослый - 100 рублей (приобретается в день мероприятия)

«Новое Простоквашино: Новогоднее изобретение»

Дядя Федор, Кот Матроскин и Шарик решили сделать для всех жителей Простоквашина самый лучший подарок на Новый год - собрать новый суперкомпьютер, который должен помочь жителям деревни решать любые повседневные дела: оптимизировать дойку молока, автоматизировать посев зерна в полях, решить все вопросы с водоснабжением и многое-многое другое. Герои приступают к созданию новой чудо машины, но в процессе создания компьютера сталкиваются с множеством соблазнов полностью погрузиться в мир компьютерных игр и развлечений в сети. На помощь изобретателям придут мама и папа, а также почтальон Печкин и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой.

Детям до трех лет вход бесплатный без занимания отдельного места и при предъявлении свидетельства о рождении. (0+)

30 декабря, 10:00 и 13:00

Театр оперы и балета им. А. С. Пушкина, ул. Белинского, 59; тел. 428-50-56

Билеты: 300 - 1300 рублей

«Новый год с Винни Пухом»

Снегурочка, Винни Пух и его друзья отправляются раздобыть новогодний подарок Деду Морозу. Любопытство всех героев привело к неожиданному повороту, и только зрители узнают, чем все закончилось. Уникальный сценарий, полный доброго юмора и непредсказуемых поворотов сюжета, будет понятен даже самым маленьким зрителям. Масштабное цирковое шоу, все трюки и акробатические номера подготовлены и выполнены профессионалами высочайшего класса. (0+)

22 декабря в 13.00, 23 декабря в 10.30 и 15.30, 2 - 5 января в 10.30, 13.00, 15.30

Театр оперы и балета им. А. С. Пушкина, ул. Белинского, 59; тел. 428-50-56

Билеты: 200 - 450 рублей

Фикси-шоу «Разбуди Деда Мороза»

Новый год в опасности! А вы знаете главный секрет праздника? У Деда Мороза есть волшебный прибор, который материализует любое желание. Только вот основную деталь прибора украл вредный Смайл, который хочет заменить Деда Мороза на посту верховного чудотворца. Фиксикам надо разбудить спящего волшебника, но это оказывается непросто, ведь усыпила его засорившая мечтогенератор людская Лень, а помогала ей в этом противная Жадность. К счастью, фиксики всегда знают, что делать, ведь у них есть помощь всего зрительного зала.

Детям до трех лет вход бесплатный без занимания отдельного места и при предъявлении свидетельства о рождении. (0+)

6 января в 11.00 и 14.00

Театр оперы и балета им. А. С. Пушкина, ул. Белинского, 59; тел. 428-50-56

Билеты: 250 - 1300 рублей

«Морозко»

Жили-были старик со старухой. И была у старика, безвольного и слабого, дочь Даша, работящая, добрая, щедрая. У старухи, злой и деспотичной, - дочь Паша, ленивая, злая, жадная. Обе девочки попадают в лес. Даша за клюквой приходит, так мачеха приказала, Паше - за нарядами. Морозко - он же Дедушка Мороз, испытывает девочек и по заслугам награждает. Отдает Даша лесным зверям, помощникам Деда Мороза и свои варежки, и платок, и шубу. За свое бескорыстие получает она и наряды, и сокровища, и хоромы. Ничего не отдает Паша, ничего и не получает. Сказка зимняя, сказка снежная, сказка музыкальная. (6+)

2 - 6 января в 11.00 и 13.30

Нижегородский театр кукол, ул. Большая Покровская, 39; тел. 434-09-22

Билеты: 220 - 350 рублей

«Новогодняя история мистера Скруджа»

«Наш спектакль не ради забавы, не ради новогоднего хоровода и подарков Деда Мороза. У нас вы не увидите стандартных новогодних героев, спасающих Новый год, Мы покажем историю классика в интерпретации театра кукол. Историю о перерождении скряги Скруджа, наполненную настоящим волшебством и глубоким смыслом. Нам есть, чем вас удивить. Ведь Новый год - это время чудес и настоящих открытий. Зрителей ждут ростовые куклы, марионетки, элементы теневого театра и современные технологии мультимедиа», - отмечают организаторы. (6+)

26 декабря в 15.00, 18.00, 29-30 декабря в 18.00, 2 января в 12.00, 3 января в 16.30, 4 января в 11.00 и 14.00

Арт-клуб «Маяковка, 10», ул. Рождественская, 10; тел. 291-76-81

Билеты: 350 рублей

«Сюрприз Дедушке Морозу»

В новогоднем лесу все сказочные герои, звери и птицы ждут праздника и подарков от Деда Мороза. И только вредная Баба Яга со своей подручной Вороной вносят раздор и портят всем новогоднее настроение. Заявили, что Деда Мороза никто не любит, никто подарков ему не дарит. И в самом деле… Собрались звери лесные и придумали сделать Дедушке Морозу сюрприз. А какой? Узнаете в сказке. (0+)

22 декабря по 7 января, в 10:30 и 13:00

ДК им. С. Орджоникидзе, ул. Чаадаева, 17; тел. 222-05-98

Билеты: 350 рублей

Новогоднее пингви-шоу «Ласта-Рика»

В честь 100-летия российского цирка нижегородцы увидят на одном манеже легендарные цирковые аттракционы, в том числе с участием пингвинов, которые удивляют своей непосредственностью и природным артистизмом. Пляжную вечеринку устроят пеликаны и морские львы. Ну и как же без австралийского кенгуру - настоящего боксера! Своей красотой и грацией восхищают разноцветные попугаи, которые ездят на велосипеде и играют в баскетбол. В шоу принимают участие и другие дрессированные животные: 12 королевских пуделей, капуцин и даже гусь. Украшением шоу станут «Звездные канатоходцы Волжанские». За праздничное настроение на манеже будет отвечать легенда цирка клоун Май. (0+)

22 декабря - 13 января

Нижегородский цирк, ул. Коммунистическая, 38; тел. 246-40-00

Билеты: 700 - 1800 рублей

«Рождественская выставка»

«Рождественская выставка» - это биеннале, проходящая по инициативе Нижегородского областного отделения ВТОО «Союз художников России», в которой принимают участие не только заслуженные мастера изобразительных искусства, известные нижегородские художники, члены Союза художников России. Одновременно в экспозиции представлены работы художников, не имеющих членства в Союзе, работающих с разными материалами и техниками в классической манере.

В рамках выставки представлены работы членов воссозданной в 2018 году Молодежной секции Нижегородского отделения Союза художников России. Актуальные темы, оригинальная манера исполнения, свежий авторский взгляд на предметы, пространство и события привнесли в экспозицию актуальные образы и сюжеты.

В выставке принимают участие 170 авторов, в экспозицию вошло более 300 произведений: живопись, графика, храмовое, народное и декоративно-прикладное искусство, скульптура. (6+)

По 27 января

Выставочный комплекс, пл. Минина и Пожарского, 2/2; тел. 439-09-71

Билеты: уточняйте по телефону

«Бумажные истории» и «Механизм бессмертия»

Накануне Нового года в Арсенале пройдет тройной вернисаж. В работах, представленных на выставке «Something else. Новая художественная сцена Англии», можно увидеть отсылки к классическим живописным образам, мифологическим сюжетам и археологическим находкам, однако их эстетика неразрывно связана с художественным наследием XX века и современным бытом. Повседневность, какой мы видим ее сегодня, например, на фотографиях в социальных сетях, переносится на холсты художников вместе с их собственными фантазиями. (12+)

Выставка «Бумажные истории» знакомит зрителей с бук-артом, скетчбуками, комиксами, а также всевозможными промежуточными рисовано-печатными формами. Выставка на фоне коллекции лубка, который в значительной мере был историческим предшественником опытов современных художников в составлении авторских отчетов, журналов, дневников, манифестов, размышлений, рисованных фантазий - словом, «бумажных историй». (12+)

«Механизм бессмертия» - новый проект Ивана Плюща, в котором художник взаимодействует с пространством нижегородского «Арсенала» и размышляет о времени, памяти и повседневных человеческих эмоциях. Зрители приглашаются в путешествие по выдуманному парку развлечений, где знакомые с детства аттракционы принимают новые символические формы. (0+)

С 20 декабря

ГЦСИ «Арсенал», Кремль, корп. 6; тел. 422-45-54

Билеты: уточняйте по телефону