Нижегородские автомобилисты соорудили «елочку» на Стрелке
Нижегородские автоклубы и автомобильные сообщества соорудили огромную новогоднюю елку из машин. Флешмоб «Автоелочка» проходил на Стрелке 23 декабря.
АвтоЁлка2019 - Нижний Новгород (вид сверху).
- Спасибо каждому, кто приехал и выставился на машинах в автоелке. Старались абсолютно все. На следующий год запланируем мероприятие в разы мощнее и эффективнее, - пообещали организаторы флешмоба.
Пользователи соцсетей старания автомобилистов оценили, поблагодарив за положительные эмоции.
- Молодцы! В наше время не хватает позитива, - написала Светлана Морозова. - Хоть что-то доброе и хорошее происходит.
- Ребята, вы классно придумали, - похвалила Галина Пронина.
- Было очень круто! Все организовано на высшем уровне. И, кстати, вполне внушительная елка получилась, - отметила Светлана Павлова.
- Красавцы, - добавил Артем Курылев.
Справедливости ради, акцией, которую устроили владельцы авто, остались довольны далеко не все. Некоторые нашли ее неуместной.
- Бензин дорожает, а они елочки строят, - отметил Вячеслав Гусев.
- Вот людям делать нечего, - поддержал Евгений Сметанин.