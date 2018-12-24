2018-12-24T12:16:56+03:00
Общество

Нижегородские автомобилисты соорудили «елочку» на Стрелке

Флешмоб «Автоелочка» прошел 23 декабря [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Флешмоб "Автоелочка" проходил на Стрелке.Флешмоб "Автоелочка" проходил на Стрелке.Фото: СОЦСЕТИ
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Нижегородские автоклубы и автомобильные сообщества соорудили огромную новогоднюю елку из машин. Флешмоб «Автоелочка» проходил на Стрелке 23 декабря.

АвтоЁлка2019 - Нижний Новгород (вид сверху).

- Спасибо каждому, кто приехал и выставился на машинах в автоелке. Старались абсолютно все. На следующий год запланируем мероприятие в разы мощнее и эффективнее, - пообещали организаторы флешмоба.

Флешмоб "Автоелочка" проходил на Стрелке. Фото: СОЦСЕТИ

Флешмоб "Автоелочка" проходил на Стрелке.Фото: СОЦСЕТИ

Пользователи соцсетей старания автомобилистов оценили, поблагодарив за положительные эмоции.

- Молодцы! В наше время не хватает позитива, - написала Светлана Морозова. - Хоть что-то доброе и хорошее происходит.

- Ребята, вы классно придумали, - похвалила Галина Пронина.

Флешмоб "Автоелочка" проходил на Стрелке. Фото: СОЦСЕТИ

Флешмоб "Автоелочка" проходил на Стрелке.Фото: СОЦСЕТИ

- Было очень круто! Все организовано на высшем уровне. И, кстати, вполне внушительная елка получилась, - отметила Светлана Павлова.

- Красавцы, - добавил Артем Курылев.

Флешмоб "Автоелочка" проходил на Стрелке. Фото: СОЦСЕТИ

Флешмоб "Автоелочка" проходил на Стрелке.Фото: СОЦСЕТИ

Справедливости ради, акцией, которую устроили владельцы авто, остались довольны далеко не все. Некоторые нашли ее неуместной.

- Бензин дорожает, а они елочки строят, - отметил Вячеслав Гусев.

- Вот людям делать нечего, - поддержал Евгений Сметанин.

Флешмоб "Автоелочка" проходил на Стрелке. Фото: СОЦСЕТИ

Флешмоб "Автоелочка" проходил на Стрелке.Фото: СОЦСЕТИ

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