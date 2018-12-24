2018-12-24T11:58:55+03:00
Общество

Иван Ургант попал под горячую руку «училки» из Нижнего Новгорода

Оказалось, что телезвезда совсем не разбирается в медицине [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Половина нового выпуска была посвящена ошибкам, прозвучавшим в шоу "Вечерний Ургант".Половина нового выпуска была посвящена ошибкам, прозвучавшим в шоу "Вечерний Ургант".Фото: скрин с видео
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- Не могу молчать, когда слышу неграмотную речь, особенно из уст широко известных ведущих, - заявила учительница русского языка Татьяна Гартман.

"Училка vs ТВ": МЕДИЦИНА ПРОТИВ УРГАНТА!.В этом выпуске "училка" разобрала ошибки Ивана Урганта. Под горячую руку также попали: музыкант Иван Дорн, Виктория Макарская и врач Муса Майсигов.

Собственно, создатель YouTube-канала «Училка vs ТВ» и не молчит, а рубит правду-матку каждый понедельник. 24 декабря вышел предпоследний в этом году разбор ошибок. Начала Татьяна «со звезды первой величины» - Ивана Урганта!

- Что это вы, Паулина, решили поправить прИкус? - поинтересовался ведущий «Вечернего Урганта».

- Прикус, да, - с тем же ударением повторила актриса Паулина Андреева.

На самом деле правильно произносить это слово с ударением на «у». А чтобы не ошибаться впредь, «училка» рекомендует вспоминать слово «закуска», где ударение также на «у». Причем на дантистов это правило не распространяется. Они смело могут продолжать говорить «прИкус» - профессиональное словечко, так сказать.

- Похоже, Иван вообще не дружит с медициной, - заявила Гартман. - Недавно он сделал ошибку в названии одного заболевания. Да не он один.

- Мить, ты помнишь свои семь лет? Что ты мог тогда заработать? – спросил Ургант своего соведущего.

- В семь лет я мог заработать только кОклюш, - пошутил Дмитрий Хрусталев.

- Коклюш? - переспросил тот.

От этой непростительной ошибки блюстительницу грамотности передернуло. Ведь правильно говорить «коклЮш»!

Но и это еще не все косяки, замеченные учительницей из Нижнего Новгорода в шоу «Вечерний Ургант». В одном из выпусков проштрафился любимец молодежи Иван Дорн, который в слове «тосты» сделал ударение на «ы».

- Очень жаль, что он говорит «тостЫ» вместо «тОсты». А ведь скоро Новый год, и это слово будет очень актуально, - заметила блогер.

Разбор полетов коснулся и Викторию Макарскую, ведущую программы «Святыни России» на телеканале «Спас». У нее возникли сложности с числительными.

- Это событие произошло в одна тысяча семидесятом году, - произнесла певица.

«Училка» настаивает: в случае, когда речь идет об одной тысяче, числительное «одна» не произносится.

- Правильно говорить «в тысяча сто семидесятом году», - заключила Татьяна.

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