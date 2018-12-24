2018-12-24T10:58:34+03:00
Общество

Большинство нижегородцев в восторге от новой елки на площади Минина

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который «Комсомольская правда» провела в соцсетях
Анастасия НАЗАРОВА
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В этом году на площади Минина установили елку в европейском стиле.В этом году на площади Минина установили елку в европейском стиле.Фото: СОЦСЕТИ
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Ровно неделя прошла с бурного обсуждения в социальных сетях новогодней красавицы, установленной на центральной площади Нижнего Новгорода. Одни обрадовались, что главная елка похожа на те, что устанавливают накануне Рождества в Европе, другие чуть ли не потребовали вернуть прежнее, ярко-зеленое дерево, украшенное пластиковыми свечами.

- Новая выглядит не как настоящая елка, а как искусственная бижутерия, - заявил Вячеслав Терентьев в «Фейсбуке».

- Если чисто визуально оценивать, то новая мне нравится больше. Старая была «а ля рус», слегка аляповатая. Новая в стиле европейских рождественских рынков. Может, это и цену частично объясняет, - воспротивилась Екатерина Кольчугина.

А ведь осенью глава города Владимир Панов поинтересовался у жителей, нужно ли менять главную елку на площади Минина. Тогда многие признались: елки последних лет были «премерзкие».

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» решила устроить голосование в своем паблике во «Вконтакте». Вопрос звучал так: «Какую елку надо было установить на площади Минина в 2018 году?»

Наименьшее количество опрошенных (9,43%) выбрали ответ «Вполне можно было обойтись без елки». Чуть больше (12,26%) считают, что для новогоднего настроения достаточно скромной живой елки - такую и надо было установить на главной городской площади.

Прошлогоднюю зеленую елку с красной звездой предпочли 20,75% нижегородцев. Но большинство (57,55%) все-таки считает, что новая елочка, усыпанная желтыми огоньками, очень красивая: «Оставьте ее».

Добавим, что голосование проходило с 17 по 24 декабря.

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