Тела троих человек обнаружены в квартире на улице Бекетова в Нижнем Новгороде

В одной из квартир на улице Бекетова в Советском районе Нижнего Новгорода были обнаружены тела троих человек. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, по факту их гибели возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

По информации, трагедия случилась в минувшую субботу, 22 декабря 2018 года. Тела были найдены соседями. Приехавшие на место происшествия следователи установили, что квартира оборудована газовыми колонкой и плитой. Предварительно, во время трагедии работали все газовые приборы.

Погибла семья: 68-летний мужчина, его 67-летняя супруга и их 43-летний сын. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

- При обследовании общедомовых вентиляционных коммуникаций нарушений их функционирования не обнаружено. Вместе с тем, в квартире самостоятельно установлена принудительная вентиляция, которая не соответствует проектной документации, - добавили следователи.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.