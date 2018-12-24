2018-12-24T10:50:01+03:00
Происшествия

Тела троих человек обнаружены в квартире на улице Бекетова в Нижнем Новгороде

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»
Валерия ГРОМОВА
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Тела троих человек обнаружили в квартире на улице Бекетова в Нижнем НовгородеТела троих человек обнаружили в квартире на улице Бекетова в Нижнем НовгородеФото: Иван ПЕТРОВ
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В одной из квартир на улице Бекетова в Советском районе Нижнего Новгорода были обнаружены тела троих человек. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, по факту их гибели возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

По информации, трагедия случилась в минувшую субботу, 22 декабря 2018 года. Тела были найдены соседями. Приехавшие на место происшествия следователи установили, что квартира оборудована газовыми колонкой и плитой. Предварительно, во время трагедии работали все газовые приборы.

Погибла семья: 68-летний мужчина, его 67-летняя супруга и их 43-летний сын. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

- При обследовании общедомовых вентиляционных коммуникаций нарушений их функционирования не обнаружено. Вместе с тем, в квартире самостоятельно установлена принудительная вентиляция, которая не соответствует проектной документации, - добавили следователи.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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