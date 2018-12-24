Прогноз погоды на 24-28 декабря в Нижнем Новгороде: потепление и снег

Минувшая неделя была морозной и снежной. Столбики термометра опускались до -17 градусов. Однако в ближайшие несколько дней такого мороза больше не предвидится. Синоптики прогнозируют потепление.

Утром в понедельник, 24 декабря, в Нижнем Новгороде будет до – 7 градусов, а вот к обеду температура воздуха поднимется до нуля. Ветер будет сильный: до пяти метров в секунду. Ближе к вечеру ситуация не изменится: столбики термометров будут показывать в районе -1 градуса.

Во вторник, 25 декабря, ожидается до -5 градусов. В течение всего дня будет падать снег, а ветер чуть стихнет. Его скорость не превысит трех с половиной метров в секунду.

В середине рабочей недели тоже будет снежно. В утренние часы синоптики обещают до -6 градусов, а в обед и вечером – до -5. Ветер снова ускорится до четырех метров в секунду. Ощущаться будут все -11 градусов.

В четверг, 27 декабря, тоже будет небольшой снег. Днем ожидается до -7, а ночью – до -8. Ветер стихнет до метра в секунду. Ощущаться температура воздуха будет как -11.

В пятницу, 28 декабря, погода будет такой же: снег и до -9 градусов мороза. Ветер станет еще тише.

В выходные немного похолодает. Синоптики прогнозируют до -11 градусов. С наступающим!