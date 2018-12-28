В Нижегородской области начал распространяться вирус гриппа

В Нижегородской области уже зафиксированы первые случаи гриппа. Причем циркулируют в регионе сразу два вируса: Н3N2 и высокопатогенный Н1N1 (раньше его называли свиным гриппом). Но все они вошли в новую вакцину, которую делали в этом году. Об этом рассказали на пресс-конференции в Роспотребнадзоре по Нижегородской области.

Один заболевший гриппом – житель Городца, второй – Канавинского района Нижнего Новгорода, а третья, беременная женщина, проживает в Шахунском районе. Все они были не привиты от гриппа. У всех заболевших была средняя тяжесть заболевания, но на сегодняшний день все трое выписаны из больницы и вернулись домой.

Пока это только первые заболевшие.

- Мы входим в новогодние праздники с заболеваемостью ниже пороговых значений как по области, так и в Нижнем Новгороде, - рассказала заместитель главного государственного санитарного врача по Нижегородской области, эпидемиолог Наталья Садыкова.

По словам Натальи Садыковой, эпидемия в регионе начнется ориентировочно во второй половине января 2019 года. Однако во время новогодних праздников необходимо соблюдать меры профилактики.

В первую очередь, нужно постоянно проветривать помещение, проводить влажную уборку, а также как можно чаще мыть руки с мылом, особенно после посещения массовых мероприятий, улицы и общественного транспорта. Избегайте контакта с людьми, которые чихают или кашляют. Если же вы сами чихаете или кашляете, то прикрывайте рот и нос салфеткой или платком.

Кроме того, нужно одеваться соответственно погоде, чтобы не мерзнуть на улице. По прогнозам синоптиков, начало января будет холодным и ветреным.

Не забывайте и о медицинских масках, которые могут уберечь вас от вирусов во время посещения мест массового скопления народа. Носить ее на улице не имеет смысла, так как на свежем воздухе вирус не распространяется далеко. Гораздо полезнее дышать свежим воздухом. А вот в помещениях, где сухой воздух, маску лучше надеть. Однако пользу она принесет только в том случае, если вы будете носить ее правильно.

Маски могут быть нескольких видов. В зависимости от конструкции их необходимо менять каждые два, четыре или шесть часов. При этом маска должна быть тщательно закреплена и плотно закрывать нос и рот, не оставляя зазоров. Старайтесь не касаться маски. Если это произошло, тщательно вымойте руки с мылом или протрите гигиеническими влажными салфетками. Если вы ухаживаете за больным гриппом, то после общения с ним маску необходимо снять (если это одноразовая маска, то выкиньте ее) и помыть руки с мылом.

А вот использовать для профилактики любые лекарственные средства без консультации с врачом Наталья Садыкова не рекомендует, так как у любого препарата есть свои противопоказания, о которых пациент может не знать.

Кроме того, Наталья Садыкова, порекомендовала сейчас не ходить в торгово-развлекательные центры и другие места массового скопления людей беременным, особенно не привитым, и не брать с собой детей до года.

Еще одна опасность новогодних праздников – это кишечные инфекции.

- В это время готовится очень много пищи, и готовится она впрок, - сказала Наталья Садыкова. – При этом пища вся сложная, многокомпонентная, что является хорошей питательной средой для организмов, вызывающих кишечные заболевания.

Наталья Садыкова напомнила, что все приготовленные блюда необходимо съесть в течение 12 часов, после их приготовления. Внимательными нужно быть и при покупке скоропортящихся продуктов.

- Обращайте внимание на упаковку. Она не должна быть поврежденной, должна быть четкая маркировка с указанием производителя, сроков годности и даты производства. И обязательно соблюдайте условия хранения, - предупредила Наталья Садыкова.

Также необходимо соблюдать технологию приготовления блюд. Особенно тщательно за этим нужно следить во время приготовления мяса, рыбы, птицы и яиц.

Избежать неприятных последствий можно и просто вымыв все фрукты и овощи, которые вы подадите на стол. В том числе необходимо мыть апельсины, мандарины и бананы. Сначала их нужно тщательно помыть под проточной водой. А в идеале еще и ополоснуть кипяченой водой.