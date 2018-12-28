Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов рассказал, куда увозят снег

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов рассказал на своей страничке в социальной сети, куда увозят весь снег, который собрали на улицах города. А выпало его немало - за неделю на улицы Нижнего Новгорода обрушилось 85 процентов месячной нормы осадков.

- За неделю выпало 85 процентов месячной нормы осадков. В идеале снег нужно увозить на станции снеготаяния, но станция в городе пока одна, - объяснил Владимир Панов. - Снег увозят на места складирования, в каждом районе города они свои. Обычно это просто большой участок земли, открытый грунт. Когда снег тает, вся грязь попадает в грунт, и это очень плохо для экологии.

Однако, как заявил Владимир Панов, в 2019 году администрация Нижнего Новгорода всерьез займется этой проблемой. За год в городе должно появиться сразу две станции снеготаяния: на Артемовских лугах в Нижегородском районе и на улица Нижне-Валдайская в районе дома № 32 в Приокском районе.

Объяснил мэр и процесс работы станции.

- Есть емкость с температурой 16-18 градусов, где происходит приемка снега, затем снег через решетку, которая удерживает грязь, попадает в канализацию, где очистные сооружения приводят все стоки в нормативное состояние, - написал Владимир Панов. - Новые площадки под складирование снега расположены вне водоохранных зон городских водоемов, на земельных участках, исключающих возникновение оползневых явлений, на достаточном удалении от жилых и общественных зданий, - заверил Владимир Панов.

Кроме того, администрация Нижнего Новгорода будет выбирать площадки для строительства станций снеготаяния в каждом районе города. Строить их будет ОАО «Нижегородский Водоканал».