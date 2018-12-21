2018-12-21T17:53:59+03:00
Общество

Арзамасцы приняли участие в соревнованиях саблистов в рамках Кубка Нижегородской области

За право назваться лучшими фехтовальщиками на саблях в регионе боролись более 50 спортсменов
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Арзамасцы приняли участие в соревнованиях саблистов в рамках Кубка Нижегородской областиАрзамасцы приняли участие в соревнованиях саблистов в рамках Кубка Нижегородской областиФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Соревнования саблистов в рамках Кубка Нижегородской области по фехтованию состоялись в Нижнем Новгороде 18 декабря 2018 года. За право назваться лучшими фехтовальщиками на саблях в регионе боролись более 50 спортсменов из Нижнего Новгорода и Арзамаса. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Первые места завоевали воспитанники тренеров мастеров спорта России Вадима Карпычева и Николая Хозина (спортклуб «Знамя» АО «АПЗ»): среди мужчин – мастер спорта России Кирилл Тюлюков, среди женщин – КМС Алена Лисина. Кроме того, в мужских поединках третий результат у КМС Артема Султанова (тренер Вадим Карпычев).

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