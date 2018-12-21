Котел «РЭКО 9ПМ» получил «платиновый» диплом на конкурсе «100 лучших товаров России»

Зима для рязанского производственного департамента АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина» началась с победы в федеральном этапе конкурса «100 лучших товаров России». Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Котел «РЭКО 9ПМ» получил «платиновый» диплом и награду в номинации «Новинка». Таким образом, департамент приумножил успех продукции, удостоившейся несколько месяцев назад награды на региональном этапе конкурса – «100 лучших товаров и услуг Нижегородской области».

Кроме того, глава делегации производственного департамента города Рязани – заместитель директора по техническим вопросам Сергей Карпеев удостоен награды «Отличник качества». Ему был вручен соответствующий знак.

Торжественное награждение победителей федерального этапа дипломами состоялось в Нижнем Новгороде.