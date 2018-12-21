Красавицы с АПЗ стали героинями нового имиджевого календаря предприятия на 2019 год

В преддверии 2019 года выходит новый имиджевый календарь Арзамасского приборостроительного завода. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Корпоративный календарь – это то, что всего в нескольких кадрах отражает текущее настроение организации, то, что целый год будет ассоциироваться у работников предприятия и его партнеров с деятельностью оборонного завода. Работа над новым календарем на АПЗ началась несколько месяцев назад, и вот она подошла к завершению.

На корпоративном календаре 2019 года очаровательные сотрудницы Арзамасского приборостроительного завода, одетые в стиле милитари, запечатлены возле боевых самолетов и зенитно-ракетных комплексов.

– Хотелось, чтобы наш календарь объединял в себе красоту, силу и мощь, любовь к Родине, веру в будущее... Ведь все это хранит в себе наше предприятие, – рассказывает заместитель начальника управления внешних связей и массовых коммуникаций Оксана Скопцова. – Здесь трудятся красивые и талантливые люди, дни и ночи кипит сложная разнообразная работа на благо нашей большой страны и ее безопасности. Надеюсь, именно такое впечатление останется от календаря у партнеров и работников предприятия.

Главными героинями издания стали исключительно действующие работницы предприятия.

– Я была приятно удивлена тем, что наш модельер Лидия Мельникова очень основательно подошла к своей задаче. Она не просто придумала образ для каждой девушки, учитывая ее фигуру, но и постаралась подчеркнуть наши индивидуальные достоинства, подобрала цвета ткани по типажу каждой модели, - рассказала инженер-электроник отдела главного конструктора по спецпродукции Наталия Старченко.

– Сама идея календаря превзошла мои ожидания. Тщательно проработать костюмы и образы для всех двенадцати девушек… скажу вам, это не просто. Ведь для каждой из нас был сшит индивидуальный наряд. Предварительно прошло несколько примерок и подбор аксессуаров. Потрясающий специалист по красоте Анастасия Курносова в своей студии подчеркнула особенности каждой из нас. Съемочной группе – отдельное спасибо! Такого огромного заряда позитива я давно не испытывала. Во время съемок мне сказали: «Смотри на солнышко, улыбайся и будь милой!». Вот я и пыталась смотреть на него, но при этом не щуриться, - поделилась инженер-конструктор ОГК СП Мария Хотянова.