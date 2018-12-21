Автобусы пустят по улице Снежной и Героя Шнитникова

Многие годы жители улиц Снежной и Героя Шнитникова оставались без общественного транспорта, но теперь и на их улицах будет праздник – с 24 декабря к ним пустят автобусы.

- Для транспортного обслуживания 6 микрорайона, улицы Героя Шнитникова, части жилых домов по улице Веденяпина и улице Фучика изменится маршрут №63 «Южное шоссе - улица Корнилова». Автобусы проследуют по улицам Веденяпина, Героя Шнитникова, бульвару Южному до микрорайона Юг, - сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода. – Произойдут изменения и в схемах движения других автобусов. В частности, автобусный маршрут №85 «Микрорайон Верхние Печеры - микрорайон Соцгород-2» будет продлен до микрорайона Юг. Он будет следовать по улицам Краснодонцев, Колхозной, улице Янки Купалы, бульвару Южному. Вместе с этим автобусный маршрут №71 «Площадь Свободы - улица Федосеенко» будет продлен до «Торфопредприятия».

Колоссальные изменения ожидают и жителей улицы Снежной – по ней тоже впервые пустят общественный транспорт.

- Автобусный маршрут №88 «Поселок Дачный - микрорайн Молитовский» теперь будет организован от поселка Дачный по улицам Дружбы, Снежной, Новикова-Прибоя, Попова, Баумана, Голубева до площади Комсомольской и обратно, - сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода. – Кстати, на этом маршруте можно будет высаживать пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте.

КСТАТИ

По данным администрации Нижнего Новгорода, для автобусов и троллейбусов, следующих от главной проходной «ГАЗ» к площади им. И.И.Киселева и проспекту Ильича, вводятся остановочные пункты «Станция метро «Кировская», а для автобусов и троллейбусов, следующих от Сормовского поворота к Московскому вокзалу - ТПУ «Канавинский».