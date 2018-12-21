2018-12-21T17:31:52+03:00
Общество

Автобусы пустят по улице Снежной и Героя Шнитникова

В Нижнем Новгороде с 24 декабря изменится движение сразу нескольких автобусов
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Автобусы пустят по улице Снежной и Героя Шнитникова.Автобусы пустят по улице Снежной и Героя Шнитникова.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Многие годы жители улиц Снежной и Героя Шнитникова оставались без общественного транспорта, но теперь и на их улицах будет праздник – с 24 декабря к ним пустят автобусы.

- Для транспортного обслуживания 6 микрорайона, улицы Героя Шнитникова, части жилых домов по улице Веденяпина и улице Фучика изменится маршрут №63 «Южное шоссе - улица Корнилова». Автобусы проследуют по улицам Веденяпина, Героя Шнитникова, бульвару Южному до микрорайона Юг, - сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода. – Произойдут изменения и в схемах движения других автобусов. В частности, автобусный маршрут №85 «Микрорайон Верхние Печеры - микрорайон Соцгород-2» будет продлен до микрорайона Юг. Он будет следовать по улицам Краснодонцев, Колхозной, улице Янки Купалы, бульвару Южному. Вместе с этим автобусный маршрут №71 «Площадь Свободы - улица Федосеенко» будет продлен до «Торфопредприятия».

Колоссальные изменения ожидают и жителей улицы Снежной – по ней тоже впервые пустят общественный транспорт.

- Автобусный маршрут №88 «Поселок Дачный - микрорайн Молитовский» теперь будет организован от поселка Дачный по улицам Дружбы, Снежной, Новикова-Прибоя, Попова, Баумана, Голубева до площади Комсомольской и обратно, - сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода. – Кстати, на этом маршруте можно будет высаживать пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте.

КСТАТИ

По данным администрации Нижнего Новгорода, для автобусов и троллейбусов, следующих от главной проходной «ГАЗ» к площади им. И.И.Киселева и проспекту Ильича, вводятся остановочные пункты «Станция метро «Кировская», а для автобусов и троллейбусов, следующих от Сормовского поворота к Московскому вокзалу - ТПУ «Канавинский».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пять новых электричек пустят в Нижегородской области в 2019 году
Во время уборки улиц Нижнего Новгорода после снегопада было вывезено почти девять тысяч кубометров снега
Карантин по африканской чуме свиней в Нижегородской области снят
Житель Арзамаса подозревается в даче взятки полицейскому
В Пильнинском районе открылась ледовая переправа через Суру
Два человека попали в больницу после пожаров в Нижегородской области 20 декабря
Правительство Нижегородской области утвердило Стратегию развития
В Балахнинском районе построят промышленный комплекс по производству ориентированно-стружечной плиты
Четыре человека пострадали в массовом ДТП под Богородском
«Торпедо» сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом» 21 декабря
В Нижегородской области поддержат молодых аграриев
Глеб Никитин прокомментировал готовность Нижегородской области к «мусорной реформе»
Павел Солодкий снова стал уполномоченным по защите прав предпринимателей