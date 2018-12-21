2018-12-21T17:20:01+03:00
Общество

АПЗ имени Пландина стал призером конкурса «Лучшая организация по работе в системе социального партнерства»

Диплом и памятный подарок переданы на хранение в музей истории предприятия
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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АПЗ имени Пландина стал призером конкурса «Лучшая организация по работе в системе социального партнерства»АПЗ имени Пландина стал призером конкурса «Лучшая организация по работе в системе социального партнерства»Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина стал призером отраслевого смотра-конкурса «Лучшая организация по работе в системе социального партнерства». Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Согласно информации, конкурс проводился Министерством труда и социальной защиты РФ, департаментом авиационной промышленности Минпромторга РФ, Общероссийским отраслевым объединением работодателей «Союз машиностроителей России» и Общественной организацией «Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности».

Отраслевые эксперты рассматривали коллективные договоры и другие нормативно-правовые акты более 50 компаний-участников со всей страны. Награду гендиректору АПЗ Олегу Лавричеву и председателю первичной профсоюзной организации предприятия Александру Тюрину вручили замдиректора департамента условий и охраны труда Минтруда России Татьяна Жигастова, замдиректора департамента авиационной промышленности Минпромторга России Алесь Логинов, председатель Российского профессионального союза трудящихся авиационной промышленности Алексей Тихомиров и заместитель исполнительного директора Союза машиностроителей России Сергей Иванов.

Диплом за высокие достижения в развитии социального партнерства, сопровождающий документ, а также памятный подарок уже переданы на хранение в музей истории АПЗ.

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