АПЗ имени Пландина стал призером конкурса «Лучшая организация по работе в системе социального партнерства»

Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина стал призером отраслевого смотра-конкурса «Лучшая организация по работе в системе социального партнерства». Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Согласно информации, конкурс проводился Министерством труда и социальной защиты РФ, департаментом авиационной промышленности Минпромторга РФ, Общероссийским отраслевым объединением работодателей «Союз машиностроителей России» и Общественной организацией «Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности».

Отраслевые эксперты рассматривали коллективные договоры и другие нормативно-правовые акты более 50 компаний-участников со всей страны. Награду гендиректору АПЗ Олегу Лавричеву и председателю первичной профсоюзной организации предприятия Александру Тюрину вручили замдиректора департамента условий и охраны труда Минтруда России Татьяна Жигастова, замдиректора департамента авиационной промышленности Минпромторга России Алесь Логинов, председатель Российского профессионального союза трудящихся авиационной промышленности Алексей Тихомиров и заместитель исполнительного директора Союза машиностроителей России Сергей Иванов.

Диплом за высокие достижения в развитии социального партнерства, сопровождающий документ, а также памятный подарок уже переданы на хранение в музей истории АПЗ.