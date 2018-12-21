Дети сотрудников АПЗ побывали на елке в Москве

16 декабря в Москве дети сотрудников АО «АПЗ» побывали в стране под названием Мультляндия, в которой живут герои известных мультфильмов. Это новогодний подарок, который руководство Группа компаний «Социум» ежегодно дарит сотрудникам предприятий холдинга. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Новогодняя столица встретила гостей праздничным убранством. Разноцветные лампочки, сосульки и золотые шишки – все это переливалось на многочисленных елках. Однако главным событием дня стало посещение новогоднего представления, которое вот уже в 11-й раз проходит в АО «КБ-1».

– Современные дети мало знают героев советских мультфильмов, – говорит начальник управления по работе с персоналом АО «Социум-А» Ирина Никифорова. – Мы решили им об этом рассказать, а взрослых перенести в годы своей юности. Очень много людей участвовало в подготовке этого мероприятия, мы вкладываем в него свою душу, поэтому оно получается добрым и по-настоящему волшебным.

Для маленьких гостей было приготовлено множество новогодних сюрпризов. Каждый ребенок смог проявить свои творческие способности, посетив представленные мастер-классы. Кто-то мастерил новогоднюю открытку, кто-то расписывал тарелку. Юные модницы могли собственноручно придумать дизайн новогодней сумки. Также все изготавливали новогодние колпаки, кукол-марионеток, создавали из пушистых помпонов символ года – озорную хрюшку. Как и прежде, особой популярностью пользовалась гончарная мастерская. Бесперебойно работала и почта Деда Мороза с главным сотрудником почтальоном Печкиным. Одним словом, каждый нашел занятие по душе. А еще надо было успеть посмотреть цирковое представление и спектакль-сказку, попробовать себя в качестве кукловода в настоящем кукольном театре, поиграть со всеми сказочными героями.

Время в Мультляндии пролетело незаметно! Добрый Дед Мороз вместе со своей внучкой Снегурочкой выслушали все новогодние пожелания, а также стихи ребят. После праздничной программы каждый юный участник получил подарок. Все ребята и их родители привезли кусочек новогодней сказки в Арзамас, чтобы Новый год был в каждом доме.

– Это был замечательный день. Я просто в восторге! Сразу появилось праздничное настроение и чувствуется приближение Нового года, - поделилась Алесия Маклаева.

– Я посетила много мастер-классов. Успела написать письмо Деду Морозу и сделать новогодний колпак, - рассказала Ульяна Назарова.

– На празднике было много детей и сказочных героев. Все было очень интересно и весело! – отметила Маргарита Балагурова.

– Я очень хотел сделать глиняный горшочек. И у меня это получилось! А еще я принял участие во множестве интересных мастер-классов. Все просто отлично! – порадовался Борис Пронин.