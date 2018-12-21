Глеб Никитин встретился с предпринимателями и промышленниками Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о развитии экономики региона на встрече с предпринимателями и промышленниками. На мероприятии присутствовал и депутат областного Законодательного собрания, генеральный директор АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина» Олег Лавричев. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

В ходе встречи губернатор подвел промежуточные итоги 2018 года. Уже второй год подряд продолжается восстановительный рост инвестиций в основной капитал. В лидерах в Нижегородской области сейчас химическое производство, металлургия, электроника и автомобилестроение, а среди других секторов экономики отмечается увеличение доли инвестиций в электроэнергетику, сельское хозяйство, IT-сектор и связь, а также научную и техническую деятельность.

Глеб Никитин обратил особое внимание на программу «Повышение производительности труда и поддержка занятости» - проект, направленный на внедрение технологий бережливого производства и оптимизацию технологических и управленческих процессов. Участниками программы стали 18 нижегородских предприятий, среди которых и АО «АПЗ».

– Построение эффективной производственной системы, которую мы реализуем на нашем предприятии, обусловлено жизненной необходимостью, – говорит Олег Лавричев. – Это эффективное управление нашими бизнес-процессами. На этот путь мы встали еще до того, как вступили в данную программу. Другой дороги для нас нет, мы будем последовательно, настойчиво и энергично двигаться к тому, чтобы соответствовать построению производственной системы в соответствии с современными стандартами ведения бизнеса.

В 2019 году планируется добавить еще порядка 40 участников к региональной программе. К 2024 году их общее число достигнет 200 предприятий и организаций.

Губернатор также рассказал о субсидиях, которые смогут получить нижегородские предприятия на реализацию корпоративных программ международной конкурентоспособности и о планах создания в регионе Единого центра поддержки предпринимателей с целью формирования благоприятных условий для развития бизнеса. Также в Нижегородской области будет создан институт инвестиционных уполномоченных, которые будут координировать и контролировать ход реализации инвестиционных проектов.

Создание комфортных условий для развития предпринимательской деятельности – одна из задач, прописанных в проекте Стратегии развития региона. Нижегородская область получит в 2019-2024 годах 2,5 миллиардов рублей на поддержку бизнеса из федерального бюджета.

– Наша область получит самый большой объем средств из федерального бюджета на поддержку бизнеса за последние годы. Например, в 2019 году финансирование будет в 4,5 раза больше, чем в 2018 году, – подчеркнул Глеб Никитин.

В заключительной части мероприятия губернатор пообщался с представителями бизнеса в формате открытого диалога, где предприниматели и промышленники смогли поделиться наиболее острыми проблемами, мешающими развитию их бизнеса.

– Мероприятие прошло в формате прямого диалога бизнеса и власти. В режиме максимальной доступности для предпринимательского сообщества был и сам губернатор, и все его заместители, министры, члены правительства, главы муниципальных территорий. Порой звучали острые вопросы, но желание было у всех одно – повысить эффективность бизнеса. Обращаясь к своей команде – членам правительства, губернатор отметил, что реализация всех социальных проектов на территории области основывается прежде всего на создании максимально комфортных условий для инвестиций и развития бизнеса. Если исходить из этой установки, которую сформулировал губернатор, я уверен, его команда будет двигаться вперед и решать все возникающие вопросы максимально эффективно, - отметил Олег Лавричев.