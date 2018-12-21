Автобус сбил школьника на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде

Вечером 19 декабря в микрорайоне Юг на Автозаводе автобус №69 сбил школьника прямо на пешеходном переходе. Мальчик выбежал на зебру и почти сразу же на него наехал автобус. Ребенок упал. Но быстро поднялся и побежал дальше.

Водитель автобуса даже не вышел, чтобы убедиться, что с мальчиком все в порядке, и после того, как он убежал с дороги, продолжил движение.

Видео ДТП было снято очевидцем на видеорегистратор. После чего он выложил его в соцсети.

Мнения нижегородцев сразу же разделились. Одни сочувствовал водителю.

- Бедный водитель! Ведь до инфарка может такое довести! – написала Елена Шевырева.

- И оправдают мальчика, если что, а водитель сядет ни за что! Считает Татьяна Ивановна Глухова. - Чтобы мальчика "вывести из шока", ему бы "вломить" надо. Хотя зачем? При такой нервной системе. Упал - подвинул автобус – отряхнулся - и побежал по своим делам дальше. И вряд ли вспомнит этот случай, потому что некогда.

Вторая часть комментаторов считает, что вина водителя здесь стопроцентая.

- Водитель автобуса продолжил движение и скрылся с места ДТП? – удивилась Валентина Куц. - И почему ребенка никто не остановил? Ушибы и ссадины могут иметь разные последствия. И родители, посмотрев видео, иметь к водителю много вопросов постфактум.

- Водитель, судя по всему, и на дорогу-то посмотрел только в последний момент, - считает Николай Панченко. - Видимость тут нормальная, никаких помех для того, чтобы увидеть бегущего, нет. Да и надо быть полным дебилом, чтобы перед пешеходным переходом, знаки которого видны издалека, так разгоняться.