Олег Шавин: «Самая большая проблема – домоуправляющие компании»

- Год 2018 для депутатов был непростым. Помните, как завершался 2017 год, какие были турбулентности в течение 2018 года: смена власти в регионе и самом Нижнем Новгороде, работа с новой управленческой командой. Сейчас все стихло уже или еще остались рычаги напряженности?

- Вы правы, год был неоднозначный. Времени на приработку с новой командой было мало. С моей точки зрения как председателя комитета регионарного парламента, депутата, жителя города, руководителя и энергетика, нужно было принять те решения, которые трактовал Глеб Никитины. Неправильно было занять деструктивную позицию, не попробовав поработать в новых обстоятельствах.

Приняв, мы получили то, что получили. А это бездефицитный бюджет, совершенно прорывные программы, в том числе и инвестиционные, большое присутствие руководителей федерального уровня, которые дают оценки и привносят определенные мотивации для регионов. Есть итоги, но и есть и результат. Я считаю, что поступил правильно, приняв точку зрения нашего губернатора.

- Бюджет Нижегородской области бездефицитный и социально ориентированный. Тем не менее, бюджетная работа – это работа «внутри» Заксобрания. Эта работа не выносится на публику. Но в кулуарах приходится же «бодаться»? Как выстраиваются отношения?

- Кроме того, у каждого депутата и руководителя комитета есть свои программы, они важны. Но программы ЖКХ, одни из главных, которые неразрывно связаны с социальными программами. Это строительство очистных сооружений, ФОКов, развитие ветро-, теплоэнергетики. Конечно, каждому из нас хотелось бы в бюджет вставить как можно больше программ, за которые ты отвечаешь.

К принятию бюджета мы подошли взвешенно. Конечно, в первую очередь есть программы, которые совершенно необходимы – стратегические программы. Они были озвучены и разложены «по полочкам», кроме того, были показаны направления. Если у нас будут хорошие дороги, хорошая логистика, мы будем быстрее строить, если мы будем быстрее строить – придут инвестиции, если придут инвестиции – получим налоги, получим налоги – получим больше возможностей создавать инфраструктуру. Все это завязывается в единый комплекс, и единое понимание процесса.

- Полагаю, избиратели приветствуют, что депутатский корпус стал монолитным, и власть едина, и выстроена вертикаль. Когда вы «разбирались» между собой, то тратили энергию не туда. Сейчас ее тратите на избирателей…

- Ну, все равно притираемся друг другу. И в первую очередь не внутри депутатского корпуса, а между депутатами и правительством региона. Пришли новые люди, и им тоже нужно понимать ту идеологию, которую они трактуют.

- ЖКХ и электроэнергия – важные темы. В основе всегда вопрос – почему тарифы всегда растут? Как вырастут в следующем году? Ни разу не было такого, чтобы они падали…

- У нас есть определенный уровень перекрестного субсидирования, который для нашего региона высокий. Я докладывал губернатору Глебу Никитину, который четко понимает, что эту проблему нужно решать. Но одномоментно ее решить невозможно. Совершенно невозможно. Решать нужно поступательно. Но решать поступательно с нескольких сторон. Во-первых, с точки зрения социальных льгот на электроэнергию, они есть и неизменны, и мы их оцениваем как достаточные. Вторая проблематика – мы покупаем электроэнергию на оптовом рынке, где формируется цена, но на сегодня идеология регионального регулятора не дает для населения повысить определенную планку в 4%, которая будет наращиваться поступательно в течение двух лет.

- Эти средства идут в развитие, в приобретение нового оборудования. Куда они тратятся?

- У всех по-разному. У нас в «ТНС энерго НН» все просто. Есть сбытовая надбавка, которая составляет 3%, на которые и живем. Это небольшие деньги, если смотреть на уровень того объёма, который мы собираем, платим «Нижновэнерго», на оптовый рынок. Причем у нас есть серьезные проблемы, в том числе и со сбором средств.

- Платят с опозданием? Это юридические или физические лица?

- На сегодняшний день существует постоянная задолженность населения. Хотя население на фоне общей собираемости платит 98,2%, но с определенной задержкой. Если задолженность населения была 1 млрд 200 млн рублей, то к началу года она будет уже 1 млрд 300 млн рублей.

Самая большая проблема – домоуправляющие компании. Управляющие компании, ТСЖ на сегодняшний день должны порядка 960 млн рублей. Они платят еще хуже, чем население, причем деньги собирают. Идет непрерывная борьба в судах, ФАС и других организациях.

- Ранее мы с вами обсуждали историю, что были внесены поправки в Жилищный кодекс, когда можно заключать договор напрямую, минуя посредников. Вы тогда приветствовали, чтобы заключали с вами напрямую контракты. Как сейчас складывается ситуация?

- Скажу больше. Нас тогда поддержала и прокуратура. В свое время прокурор Нижегородской области приводил совещание, где была поставлена задача по созданию дорожной карты, чтобы перейти на прямые договора. На сегодняшний день мы расторгаем договора с теми управляющими компаниями, которые более 2 месяцев не платят за потребленный ресурс.

У нас на сегодняшний день переведено на прямые договоры в Нижнем Новгороде 170 многоквартирных домов, в Дзержинске – 50. Это не много, всего 2-3%. Работа началась.

- У тех домов, которые перевели на прямые контракты, собираемость стала лучше?

- Лучше стал темп и «зажиливать» стали меньше. Если человек платит 100%, а от домоуправляющей компании мы недополучаем почти 1 млрд рублей, население обижается на нас.

Эту работу по переходу к прямым договорам мы будем активно проводить, у нас просто нет другого пути.

- Кроме ДУКов есть еще муниципалитеты, с которыми тоже есть сложности. Но с ними более-менее понятно, есть государство, которое гарантирует оплату, существуют компромиссы, рассрочки. С ними получается договариваться? Эксцессов нет?

- Договариваться получается. Мы всегда находим нормальные точки соприкосновения. Понятно, что главе района хочется получить рассрочку, мы это понимаем и идем на встречу. Но при этом эта рассрочка, надо понимать, не на 5 лет. Это постоянный поиск компромисса и «ручное» управление в каждой спорной ситуации. Причем лично встречаюсь с каждым.

- Глава региона Глеб Никитин активно работает над инновациями и внедрением новых технологий. Один из коньков – цифровизация, программа «Умный город» и «Умный свет» как одно из направлений работы в перспективе. Насколько «ТНС-Энерго» готово включиться в эти проекты и готовы ли поддержать?

- Естественно, готовы. Программа «Умный город» достаточно обширна, многокомпонентная. Для электроэнергетиков есть система Smart Grid. Сейчас у нас та же система учета, он не для того, чтобы собрать показания и выставить счета, а для того, чтобы сократить расходы. Есть показатель контроля показаний, он делается вручную. Это не всегда правильно, не всегда верные расчеты. Человеческий фактор, как ни крути.

Автоматизированная система снятия показаний приборов учета дает возможность не только нам правильно снимать показания, но и муниципалитетам планировать свои объёмы потребления. Это сейчас важно.