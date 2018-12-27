Как выбрать шампанское и красную икру к Новому году

В преддверии Нового года управление Роспотребнадзора по Нижегородской области провело проверку традиционных покупок для новогоднего стола.

Шампанское

Для новогоднего стола каждая семья обязательно покупает шампанское. Ассортимент этого игристого вина сегодня огромен, но как выбрать лучшее?

По словам заместителя начальника отдела надзора по гигиене и питанию управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Елены Кочуро, при выборе шампанского необходимо тщательно изучить этикетку. Там обязательно должен быть указан срок годности, состав, страна-производитель, год производства. Шампанское может быть сделано по ГОСТ, а может быть по ТУ. По словам специалистов, лучше выбирать то, что сделано по ГОСТу, так как в этом случае продукт соответствует более высоким требованиям.

- Любой алкоголь, в том числе и шампанское, нужно покупать в стационарных магазинах, где есть все сопроводительные документы, а не на улице или дистанционно, например, в интернет-магазинах. Тогда риск купить некачественный алкоголь сильно снижается, - рассказала заместитель начальника отдела надзора по гигиене и питанию управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Елена Кочуро.

Сотрудники Роспотребнадзора по Нижегородской области проверяют качество шампанскогоФото: Юлия ДАНЧЕНКО

Для того чтобы снизить риск покупки некачественного алкоголя, нижегородский Роспотребнадзор регулярно отслеживает сайты, где подобная продукция. Управлением было подано 15 исковых заявлений. И все они были удовлетворены судом, после чего сайты по продаже алкоголя были закрыты.

- Напомню, что этот вид продажи алкоголя запрещен, - заметила Елена Кочуро.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора по Нижегородской области провели проверку и другой алкогольной продукции, взяв 344 пробы, в том числе 27 образцов импортной продукции. В результате исследований выяснилось, что одна проба водки не соответствовали НТД по крепости и маркировке (дата выработки, нанесенная на потребительскую упаковку трудночитаемая, не контрастная фону) и восемь проб пива не соответствует по микробиологическим показателям.

Сотрудники Роспотребнадзора по Нижегородской области проверяют качество шампанскогоФото: Юлия ДАНЧЕНКО

Красная икра

Проверять красную икру, которая для многих является неотъемлемой частью новогоднего стола, сотрудники Роспотребнадзора могут только по заявлению нижегородцев.

- Недавно было заявление от гражданина, который пожаловался, что ему не предоставили сопроводительные документы на икру в торговом отделе на рынке, - рассказала Елена Кочуро. – Наши сотрудники выехали на место. Оказалось, что декларация на икру есть, но оформлена с грубыми нарушениями. Икра была не зарегистрирована в Росаккредитации. После проверки данная икра была признана фальсифицированной и утилизирована.

По словам Елены Кочуро, сегодня многие предприниматели не умеют самостоятельно проверять наличие декларации в реестре Росаккредитации, хотя сотрудники Роспотребнадзора проводят специальные курсы для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. А вот обычные граждане стали разбираться в этом гораздо лучше. Более того, нижегородцы стали очень активными и часто звонят в Роспотребнадзор.

- Мы по телефону объясняем гражданам как пользоваться реестром, прямо по телефону рассказываем о каждом шаге, - рассказала Еле Кочуро.

Как выбрать шампанское и красную икру к Новому годуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Правила выбора красной икры:

- Не приобретайте красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли.

- Внимательно прочитайте этикету: на ней должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки.

- Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Обратите внимание, что надпись должна быть «выбита» изнутри.

- Не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее ее применяли как консервант, однако с 2008 года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213.

- Крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью.

- Икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки - «сдувшиеся», вероятно, икру уже размораживали.

- Натуральные икринки имеют ядро, искусственные же икринки однородны.

- Натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, оболочка искусственных икринок более жесткая, сложно лопающаяся.

- Если положить икру в горячую воду, натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.

- Следите за соблюдением условий хранения в магазине и дома. Икра должна храниться при температуре -2… - 4 градуса.

- Многие забывают, что температура в домашних холодильниках +2 …+6 градусов, а икра требует более низкой температуры, - предупредила Елена Кочуро. – Если морозилка внизу, то лучше всего ставить баночку на нижнюю полку возле задней стенки холодильника. Это самое холодное место.

Кроме того, если вы уже окрыли банку с икрой, то ее нужно переложить в в чистую сухую стеклянную емкость.

Сладкие подарки

Перед Новым годом сотрудники Роспотребнадзора по Нижегородской области проверили и детские сладкие подарки, которые буквально сметают с магазинных полок. К счастью, ни одного нарушения специалисты не нашли, так что нижегородские подарки можно считать полностью безопасными.

Однако Елена Кочуро предупреждает, что перед покупкой обязательно нужно читать состав конфет, которые находятся в подарке, чтобы у детей не было аллергии.

Не стоит переживать и по поводу срока годности подарка. По правилам, срок годности всего подарка определяется по конфете с наименьшим сроком годности.

Но несмотря на постоянные проверки Роспотребнадзора, самим покупателям всегда нужно быть внимательными при покупке любых продуктов. И в случае сомнения в качестве, сразу же обращаться в Роспотребнадзор.