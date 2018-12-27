Житель Уреня получил пожизненный срок за зверское убийство троих человек

В Нижегородской области осудили двоих жителей Уренского района, которые совершили тройное убийство в ноябре 2017 года. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, один из них получил пожизненный срок, а второй – 19 лет.

По информации, 31-летний Александру Х. и 23-летний Дмитрий З. находились в гостях у знакомого пенсионера. Кроме них там были еще двое односельчан. После того, как они напились, произошла ссора. В результате обвиняемые до смерти забили всех троих ножами, шилом, отверткой, табуретом и сковородой. Эксперты насчитали 46 ранений у 63-летнего хозяина, 27 - у 56-летней женщины и 50 - у 52-летней потерпевшей.

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

После этого мужчины сбежали, однако их успели задержать по «горячим» следам. Свою вину ни тот, ни другой не признали.

Следователи не исключают, что причиной скандала могло послужить то обстоятельство, что старший из обвиняемых ранее брал у пенсионера мотоцикл, но так и не вернул его.