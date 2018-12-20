2018-12-20T17:13:12+03:00
Общество

Тихий час: Нижегородцам запретили ремонт после восьми вечера

Новые изменения приняты в региональный закон «о тишине»
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Тихий час: Нижегородцам запретили ремонт после восьми вечера.Тихий час: Нижегородцам запретили ремонт после восьми вечера.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Громкий стук молотка по вечерам, оглушающая дрель по выходным – все это с 1 января 2019 года окажется под запретом для нижегородцев. Накануне были приняты изменения в закон «Об обеспечении тишины», запрещающие любые шумные ремонтные работы после восьми вечера. «Комсомолка» выяснила, как это отразится на жизни нижегородцев.

- Этот закон затрагивает интересы каждого жителя Нижегородской области, поэтому мы работаем над его совершенствованием, - объяснил председатель комитета Законодательного собрания по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Олег Шавин. - При проработке данных изменений мы учитывали обращения граждан и результаты проведенного общественного обсуждения. Важно, чтобы люди после работы могли полноценно отдыхать.

Надо признать, что нижегородцы действительно часто жалуются на шумных соседей. Одних раздражает непрекращающийся ремонт за стеной, других – ночные вечеринки.

- В данном случае депутатам пришлось искать компромисс. С одной стороны, людям действительно надо что-то подремонтировать в своих домах, а с другой – соседям надо отдохнуть, - напомнил руководитель аппарата комитета по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Александр Рыжов. - Именно поэтому было решено запретить шумный ремонт с 20:00. Судите сами, у большинства нижегородцев рабочий день до 18:00, еще час на дорогу и час остается на ремонт. А вот шумных вечеринок, уборки и прочего изменения не коснутся. На них, как прежде, распространяются нормы общего закона – запрет с 22:00.

Кстати, изменится не только время, отведенное на ремонт, но и наказание для нарушителей. Если раньше максимум, что грозило шумным соседям – это назидательная беседа с участковым, то теперь можно дойти и до административной ответственности.

- В этом году было заключено соглашение между МВД России и правительством Нижегородской области, благодаря которому сотрудники органов внутренних дел теперь наделены полномочиями по составлению административных протоколов по фактам нарушения регионального Кодекса об административных правонарушениях, - пояснили в ГУ МВД по Нижегородской области.

КОНКРЕТНО

В какое время запрещен шумный ремонт?

В будние дни - с 20.00 до 7.00 часов (в действующей редакции регионального закона был с 22.00 до 7.00).

В субботу, воскресенье и праздничные дни – с 20.00 до 10.00 (в действующей редакции регионального закона – с 23.00 до 10.00).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
В Нижегородской области поддержат молодых аграриев
Глеб Никитин прокомментировал готовность Нижегородской области к «мусорной реформе»
Павел Солодкий снова стал уполномоченным по защите прав предпринимателей
Нижегородцев просят срочно убрать свои автомобили с улицы Пискунова в районе Театральной площади
Жительница Городца угрожала мужу бензопилой и убила его из ревности
Более 550 единиц техники вышли на борьбу со снегопадом в Нижнем Новгороде
«Соболь» подожгли в Арзамасе 19 декабря
По факту гибели слесаря-ремонтника на предприятии в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело
Глеб Никитин вручил орден «За гражданскую доблесть и честь» Виктору Лунину
Нижегородцам запретили шуметь после 20:00
Более десяти тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за минувшие сутки
Житель Лыскова пойдет под суд за убийство жены во время застолья
Депутаты Заксобрания согласовали кандидатуры заместителей губернатора Нижегородской области
В Выксе «Форд Фокус» сбил пятилетнюю девочку рядом с пешеходным переходом
Навашинский суд отменил постановление ФАС в отношении директора предприятия
В Нижнем Новгороде за хищение миллиона рублей осудили экс-сотрудника инжиниринговой компании
Два друга погибли на пожаре в частном доме под Сергачом
Парковка у дома №36 на проспекте Гагарина будет запрещена с 8 января
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем работника органов безопасности
Двое мужчин погибли под колесами автомобилей в Нижегородской области 19 декабря
«Торпедо» в овертайме уступило челябинскому «Трактору» со счетом 2:3
Михаил Манухин написал заявление о сложении полномочий депутата Заксобрания
В Нижегородской области изменились правила рыболовства