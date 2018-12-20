Ловкие пингвины, боксирующий кенгуру и звездные канатоходцы: Нижегородский цирк представляет пингви-шоу "Ласта-Рика"

Часто накануне Нового года возникает желание отправиться в путешествие, да не куда-нибудь, а в теплые края. Только позволить поездку могут себе не все. И здесь на выручку приходит цирк! Ведь он тем и хорош, что может без виз и многочасовых перелетов доставить зрителя в любую точку земного шара. С 22 декабря по 13 января цирк имени Маргариты Назаровой в Нижнем Новгороде будет выполнять "рейсы" в "Ласта-Рику".

Новогоднее шоу будет идти в Нижегородском цирке все новогодние праздники.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

На манеже - Цаца и Рося

В пингви-шоу, приуроченном к 100-летию Росгосцирка, участвуют ловкие пингвины, боксирующий кенгуру, грациозные львы и лигры, звездные канатоходцы, орловские скакуны и многие другие.

- Российский цирк всегда отличался сложностью и разнообразием уникальных трюков, на что и сделан акцент в праздничной программе, - заявили в организаторы. - Обязательным к посещению новогоднее шоу делает единственный в мире аттракцион с участием пингвинов.

Новогоднее шоу будет идти в Нижегородском цирке все новогодние праздники.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

По словам дрессировщицы Галины Майхровской, в работе с пингвинами говорить о дрессуре с большой буквы не приходится. Для пернатых артистов создаются условия, близкие к тем, в которых они обитают в дикой природе.

- Они прыгают по камешкам - мы поставили им ступеньки. Они ныряют в норки - мы создали для них похожее препятствие. Ну и, конечно, не забываем о ласке, заботе и любви. Только так! - заверила артистка журналистов, приглашенных в цирк накануне премьеры "Ласта-Рики".

Галина отметила, что именно на талантах этих непосредственных и невероятно артистичных пингвинов Цацы, Бони, Роси и Любочки основан эксклюзивный аттракцион, которых увидеть вживую - уже чудо.

Новогоднее шоу будет идти в Нижегородском цирке все новогодние праздники.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Попугаи играют в баскетбол

Настоящую пляжную вечеринку устроят их коллеги по манежу - гордые пеликаны и лоснящиеся морские львы. Первые обмахивают зрителей крыльями (отчего возникает ощущение легкого бриза), вторые предлагают гостям заморские коктейли. Однако на этом экзотика не заканчивается. Нижегородцев и гостей города ждет встреча с австралийским кенгуру, умеющим ловко боксировать.

Новогоднее шоу будет идти в Нижегородском цирке все новогодние праздники.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Эстетическое удовольствие гости получат от номера с разноцветными попугаями, красота и грациозность которых завораживает. Пернатые артисты демонстрируют трюки различной сложности, например, ездят на велосипеде и играют в баскетбол!

- Попугай - птица с интеллектом трехлетнего ребенка. Их надо любить и уделять им много времени, - рассказала Илона Писарева. - Наши попугаи недрессированные. Они просто играют и, скажем, из уважения ко мне выполняют упражнения.

Новогоднее шоу будет идти в Нижегородском цирке все новогодние праздники.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Самый сложный трюк, по ее словам, - апортировка. Это когда попугай берет какой-то предмет и летит к артистке. Это под силу лишь народному артисту Укропу.

- Все наши попугаи - дублеры, могут заменить друг друга. Но у Укропа есть свои фишки, которые никто не может повторить, - уточнила Илона.

Новогоднее шоу будет идти в Нижегородском цирке все новогодние праздники.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Обладатели "Оскара" и легендарный Май

Безусловным украшением программы являются звездные канатоходцы Волжанские, обладатели "Оскара" Королевского цирка Бельгии и лауреаты государственной премии. Их стремительные "взлеты" с манежа под купол, канаты, меняющие наклоны и натяжения во время работы артистов, вращения артистов вокруг канатов, раскачивающиеся с огромной амплитудой канатоходцы, съезжающие на роликах в двух и трех измерениях вызывают бурю эмоций и даже легкое головокружение.

Также в юбилейной программе примут участие представители редких и экспериментальных жанров. Дверь в мир иллюзии и фантазий приоткроет волшебник Игорь Штейн. А в номере эквилибриста на моноцикле Яна Польди даже чайный сервиз летает!

Новогоднее шоу будет идти в Нижегородском цирке все новогодние праздники.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Не обойдется и без статных ахалтекинцев и напористых орловских скакунов, несущихся в бешеном темпе, в то время, как смелые акробаты выполняют невероятные трюки верхом.

Душой новогоднего представления станет легендарный клоун Май (Евгений Майхровский). Официально 80-летний народный артист России выступает в цирке более полувека! Хотя первый раз вышел на манеж вместе с родителями акробатами, когда ему было всего три годика.

Новогоднее шоу будет идти в Нижегородском цирке все новогодние праздники.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Я постоянно репетирую перед выступлением - меня так учили. А когда выхожу на манеж, как сейчас говорят, кайфую. Только стараюсь, чтобы сначала удовольствие получали зрители, а потом уж я. Это очень важно, - отметил Евгений.

Добавим, что пингви-шоу не имеет возрастных ограничений. Причем детям до трех лет вход свободный (нужно предъявить свидетельство о рождении).