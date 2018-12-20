2018-12-20T14:06:28+03:00
Общество

Психбольница или дом: Судьба Анатолия Москвина, делавшего кукол из мёртвых девочек, станет известна 26 декабря

Врачи считают, что он больше не опасен для общества
Валерия ГРОМОВА
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В квартире Москвина обнаружили около 20 мумифицированных трупов молодых девушекВ квартире Москвина обнаружили около 20 мумифицированных трупов молодых девушекФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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27 сентября 2018 года врачи Нижнего Новгорода обратились в суд и попросили изменить принудительное лечение 52-летнему Анатолию Москвину, который выкапывал из могил трупы малолетних девочек в возрасте от трех до одиннадцати лет и делал из них кукол. Они считают, что мужчина больше не опасен.

Тогда суд отправил «повелителя мумий» на очередную психиатрическую экспертизу. Заседание по его итогам должно было состояться сначала 25 октября, но его перенесли.

- Окончание экспертизы назначено на середину ноября. После этого ее будут описывать в течение 30 дней, и только потом будет суд. Он однозначно состоится не раньше конца декабря, - рассказала тогда «Комсомольской правде в Нижнем Новгороде» адвокат Москвина – Виолета Волкова.

Очередное заседание было назначено на четверг, 20 декабря. Однако и его перенесли. Как сообщили "КП" в пресс-службе Ленинского районного суда, теперь судьба «повелителя мумий» может быть решена 26 декабря.

Напомним, семь лет назад известного в Нижнем краеведа и журналиста Анатолия Москвина задержали по подозрению в вандализме на мусульманских кладбищах города. Когда нижегородские сотрудники центра по борьбе с экстремизмом зашли в квартиру 45-летнего мужчины, то были шокированы увиденным. В комнате известного ученого – единственного в России некрополиста обнаружили около 20 мумифицированных трупов молодых девушек. Тогда мужчину и отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Фото: ГУ МВД ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Фото: ГУ МВД ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

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