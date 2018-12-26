2018-12-26T16:23:08+03:00
Общество

Погода в Нижнем Новгороде на Новый год 2019: много снега и небольшой мороз

Нижегородцев ждет настоящая русская зима
Юлия ДАНЧЕНКО
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Погода в Нижнем Новгороде на Новый год 2019: много снега и небольшой морозПогода в Нижнем Новгороде на Новый год 2019: много снега и небольшой морозФото: Евгения ГУСЕВА
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Чем ближе Новый год, тем больше нижегородцев волнует, какая погода будет в эту волшебную ночь. И, судя по прогнозам синоптиков, нас ждет настоящая русская зима.

- Без хорошего снежного покрова не обойдется, - рассказала начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева. – Его высота приблизилась к средним многолетним значениям.

В новогоднюю ночь, по словам Ольги Мокеевой, нижегородцев ждет морозная погода. Однако сильных заморозков не ожидается, так как к этому времени будет дуть южный ветер, который принесет некоторое потепление.

По сведениям Gismeteo, днем 31 декабря температура воздуха будет - 10 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до – 15 градусов. При этом будет дуть южный ветер с силой 4м/с, а при порывах он будет достигать 7 м/с. Весь день будет идти снег. Влажность воздуха составит 82 процента, а атмосферное давление будет 753 мм ртутного столба.

1 января температура воздуха днем составит - 9 градусов, а ночью опустится до – 11 градусов. Снега заметно прибавится. И если 31 декабря в Нижнем Новгороде выпадет 0,4 миллиметров осадков, то в первый день 2019 года сразу два миллиметра осадков, так что передвигаться по улицам будет довольно сложно. Ожидается сильный ветер юго-восточный ветер 6 м/с, при порывах – 11 м/с. Атмосферное давление будет колебаться от 746 до 754 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 82 процента.

- Думаю, нмногим нижегородцам понравится новогодняя погода, - предположила Ольга Мокеева. – На улице достаточно снега для скульптур, и температура воздуха позволяет, чтобы горки хорошо заледенели.

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