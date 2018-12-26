Минобрнауки РФ опроверг информацию об увольнении Чупрунова с поста ректора ННГУ

25 декабря появилась информация, что ректор ННГУ имени Лобачевского Евгений Чупрунов, который уже десять лет руководит крупнейшим вузом Нижегородской области, скорее всего, в скором времени будет уволен со своего поста.

«Комсомолка» отправила запрос в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Они опровергли данную информацию.

- В настоящее время Чупрунов Евгений Владимирович является действующим ректором университета и продолжает занимать пост до истечения своих полномочий согласно трудовому договору, - ответили в пресс-службе Министерства.

В самом ННГУ тоже заявили, что такой информацией не владеют.

- Информации об увольнении ректора у нас нет, и соответствующего приказа из министерства науки и высшего образования РФ не поступало, - рассказали «Комсомольской правде» сотрудники вуза.

Напомним, Чупрунов был назначен на пост ректора Нижегородского государственного университета имени Лобачевского в ноябре 2008. До этого он ассистентом, старшим преподавателем, заведующим кафедрой экспериментальной физики физического факультета, затем деканом, а с июля 2006 года по ноябрь 2008 года - проректором по научной работе ННГУ.