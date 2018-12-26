2018-12-26T16:26:17+03:00
Общество

Минобрнауки РФ опроверг информацию об увольнении Чупрунова с поста ректора ННГУ

Он будет работать до истечения своих полномочий согласно трудовому договору
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Ректор ННГУ имени Н.И. Лобачевского Евгений ЧупруновРектор ННГУ имени Н.И. Лобачевского Евгений ЧупруновФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

25 декабря появилась информация, что ректор ННГУ имени Лобачевского Евгений Чупрунов, который уже десять лет руководит крупнейшим вузом Нижегородской области, скорее всего, в скором времени будет уволен со своего поста.

«Комсомолка» отправила запрос в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Они опровергли данную информацию.

- В настоящее время Чупрунов Евгений Владимирович является действующим ректором университета и продолжает занимать пост до истечения своих полномочий согласно трудовому договору, - ответили в пресс-службе Министерства.

В самом ННГУ тоже заявили, что такой информацией не владеют.

- Информации об увольнении ректора у нас нет, и соответствующего приказа из министерства науки и высшего образования РФ не поступало, - рассказали «Комсомольской правде» сотрудники вуза.

Напомним, Чупрунов был назначен на пост ректора Нижегородского государственного университета имени Лобачевского в ноябре 2008. До этого он ассистентом, старшим преподавателем, заведующим кафедрой экспериментальной физики физического факультета, затем деканом, а с июля 2006 года по ноябрь 2008 года - проректором по научной работе ННГУ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пять автобусных маршрутов восстановят в Нижнем Новгороде в 2019 году
Шесть светофоров не работают в Нижнем Новгороде 26 декабря
Дмитрий Краснов, Алексей Гойхман и Елизавета Солонченко досрочно сложили полномочия депутатов гордумы
Три человека попали в больницу после ДТП с автобусом в Кстовском районе
Николай Борозенец назначен прокурором Нижнего Новгорода
Пенсионерка погибла под колесами дорожной машины в Богородске 25 декабря
Глеб Никитин поздравил гостей «Губернаторской елки» с наступающим Новым годом
Объем отгруженной продукции нижегородскими предприятиями вырос на 11,36%
Уволенный механизатор из Нижегородской области получил зарплату мясом
57-летняя женщина погибла при столкновении машин под Богородском
Нижегородец, устроивший стрельбу по посетителям кафе, предстал перед судом
Движение по Грузинской улице ограничено с 26 декабря
39-летний мужчина погиб на пожаре в трехэтажном доме под Выксой
К 2026 году в Нижегородской области планируется расселить 960 многоквартирных домов
Глеб Никитин: «К 2035 доля современных технологий на предприятиях должна составить не менее 55%»
Правительство Нижегородской области планирует перейти от поддержки предпринимательства к его развитию
Министр экологии Нижегородской области будет назначен в ближайшие дни